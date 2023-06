23 niños son asesinados en un campo de refugiados en el Congo, algunos a machetazos

Cada mes mueren cientos de inocentes en el Congo.Asesinados. Agujereados por las balas, despiezados por la rabia mellada de los machetes. Niños, mujeres, hombres en edad de luchar que escogieron la paz, ancianos que asesinaron décadas atrás y luego se arrepintieron. Nadie puede escapar a la vorágine, no importa cuán previsor, cuán valiente; si eres un congoleño en la provincia de Ituri, la idea de que te asesinen después de asesinar a tus hijos esuna posibilidad irrefutable. No importa que huyas y dejes tus tierras en manos de los bandidos. Ni que escapes de tu aldea y tus hermanos te tachen de cobarde. No importa que lo sacrifiques todo porque al final te cobrarán la vida.

Noticia del día: 46 personas han sido asesinadas este lunes en el campo de desplazados de Lala, en la provincia oriental de Ituri (República Democrática del Congo), y un líder comunitario aseguró a la prensa que al menos 23 de las víctimas eran niños. Que muchos han sido asesinados a machetazos. Milicianos de la Cooperativa por el Desarrollo en el Congo (CODECO) entraron en el campo de desplazados con ansias de violencia y organizaron la escalofriante escabechina a su manera habitual. Amaneció y se puso el sol en cuestión de minutos para estas 46 personas.

No es una noticia que vaya a abrir telediarios. Para algunos, se trata de nada más que otros 46 africanos que murieron de una manera horrible. El representante de UNICEF en RDC, Grant Leaity, declaró en un comunicado que lo sucedido “sobrepasa lo despreciable”, y quiso resaltar el “trauma inimaginable” que están sobrellevando los niños afectados por este tipo de acciones. Además de cometer los asesinatos mencionados, los milicianos incendiaron hasta 800 viviendas y robaron el poco ganado que encontraron a mano en el campo: UNICEF calcula asimismo que 5.000 niños congoleños se han visto afectados de una forma u otra por el ataque.

Tintes de genocidio

Tampoco es esta la primera matanza que practica la CODECO. Sólo en el mes de abril asesinaron a 43 civiles en un ataque contra una agrupación de aldeas de la provincia de Ituri, mientras Naciones Unidas considera que 600 personas han muerto en los últimos seis meses bajo los machetes de la cooperativa. Sus ataques, aunque poco comentados por los medios europeos, son conocidos por su alto nivel de violencia, lo cual no deja de ser una consecuencia del conflicto étnico que enfrenta a los integrantes de la CODECO (de mayoría lendu) contra la etnia hema (a la que pertenecían las víctimas del campamento).

Aunque los motivos de la milicia son bastante complejos y largos de profundizar, remontándose el inicio de su conflicto a finales del siglo pasado, no cabe duda de que el factor étnico que les enfrenta a los hema es un importante componente a la hora de valorarles. Entre ambas comunidades existe una discrepancia que se inició cuando los hema migraron hace tres siglos a la tierra donde ya estaban aposentados los lendu, y si bien la violencia entre ambos despuntó a partir de 2017 (por una discusión relacionada con los impuestos que pagan los hema a los lendu), han ocurrido graves fricciones en años anteriores. El asesinato de niños y la virulencia de los ataques de la CODECO contra los hema ponen a plena vista ese factor étnico ligado al exterminio de la otra comunidad, empezando por sus hijos. Quemando sus hogares y recreándose.

Más de 5,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el este de RDC, más de un millón han cruzado la frontera, mientras las condiciones en algunos campos en el interior del país son muy precarias. Fue Naciones Unidas quien señaló en diciembre de 2021 las condiciones “infernales” que vivían los desplazados en el campo de Rhoe, también en la provincia de Ituri. En el mismo informe contabilizaba 35 niños asesinados “en las últimas semanas”, y destacaba por entonces la urgencia que suponía que 50.000 personas (la población total de Torrelavega) habían llegado al campo sólo en las últimas dos semanas. Decenas de miles y millones de personas huyen de sus vidas y cuando unos respiran tranquilos llega un miliciano y les mata. No tiene piedad.