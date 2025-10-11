Acceso

Internacional

Justicia

60 condenados esperan en el corredor de la muerte en Marruecos

Rabat trabaja ya en la abolición de la pena capital, que está suspendida actualmente

Interior de una cárcel
Interior de una cárcelLorena SopênaEuropa Press
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Abdel Rahim Al-Jam'i, coordinador de la Coalición Marroquí Contra la Pena de Muerte, ha recordado que "el número de detenidos condenados a muerte en Marruecos asciende a 60, 44 de ellos se encuentran en causas de derecho común y el resto bajo la ley antiterrorista". Consideró que "lo que se espera es una intensificación de las demandas, no un indulto por decisión política; más bien, se espera algo nuevo del sistema penal en este sentido".

En su discurso durante la conferencia de prensa organizada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la mencionada coalición con motivo del 23º Día Mundial contra la Pena de Muerte, a la que asistieron embajadores de países en Marruecos y activistas marroquíes y extranjeros de derechos humanos y de la sociedad civil, Al-Jam'i añadió que "la autoridad política ha introducido una novedad, a través de su votación en diciembre de 2024 sobre la resolución de suspender la aplicación de la pena de muerte a nivel internacional".

Agregó: "Hoy esperamos algo más: que los legisladores y los parlamentarios deroguen el artículo 16 del Código Penal, o al menos deroguen la pena de muerte del artículo 16 y la sustituyan por un castigo que no sea tan severo como las penas de larga duración".

Por su parte, Abdel Rahman Al-Alali, director del Observatorio Marroquí de Prisiones, afirmó: "Este último participa activamente en los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para lograr avances en la campaña de abolición y poner fin a la violación del derecho a la vida, el derecho más alto y más sagrado reconocido por las normas internacionales de derechos humanos".

Agregó el compromiso del Observatorio Marroquí de Prisiones de "continuar sus esfuerzos y su labor de promoción ante los mecanismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos y los mecanismos de tratados, para reforzar la protección del derecho a la vida", al tiempo que "participa en los esfuerzos para adoptar un protocolo para abolir la pena de muerte en el marco de la Unión Africana", informa Hespress.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas