Trump considera enviar ayuda militar a Ucrania, pese a las advertencias de Putin

Estados Unidos y Ucrania mantienen, según fuentes oficiales, una conversación detallada sobre el posible suministro de misiles de largo alcance. El Ministerio de Exteriores ucraniano confirma que ambos países están coordinando minuciosamente los detalles técnicos y legales para una potencial entrega de armamento estratégico solicitado por el presidente Volodímir Zelenski. El portavoz Heorhii Tykhyi destacó la profundidad de estas negociaciones diplomáticas.

Los misiles en discusión son cohetes de crucero subsónicos con capacidad para alcanzar distancias superiores a 1.500 millas. Su precio unitario podría ascender hasta 3 millones de libras, representando una inversión significativa para las capacidades defensivas ucranianas. La posibilidad de incorporar sistemas como el Tomahawk ampliaría sustancialmente el alcance militar de Ucrania.

La entrega de estas armas podría transformar radicalmente la dinámica del conflicto, permitiendo a Ucrania realizar ataques de precisión contra objetivos rusos alejados de la línea de combate. Analistas sugieren que este armamento podría golpear infraestructuras militares y energéticas con una precisión hasta ahora no disponible para las fuerzas ucranianas.

Escalada militar y tensiones diplomáticas

La propuesta ha generado una respuesta inmediata desde Moscú. El presidente Vladímir Putin calificó la posible cesión como “monstruosa” y advirtió sobre consecuencias diplomáticas, especialmente en relación con Donald Trump. Esta declaración evidencia la creciente tensión geopolítica entre Rusia y Occidente.

Simultáneamente, Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura ucraniana. La ciudad portuaria de Odesa sufrió cortes masivos de luz y agua, mientras que en Chernihiv un ataque a una compañía energética provocó la muerte de dos trabajadores. Estas acciones son interpretadas como una estrategia de intimidación antes del invierno.

Ucrania ha respondido con incursiones en territorio ruso, incluyendo un golpe reportado en Volgogrado que provocó daños en viviendas, un colegio y un jardín de infancia. Aunque los sistemas de defensa aérea rusa derribaron algunos drones, el ataque demuestra la capacidad ucraniana de llevar la confrontación al territorio enemigo.