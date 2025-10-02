Un adolescente de 15 años será juzgado en noviembre por la muerte a tiros de un conductor de VTC en Francia

El adolescente acusado de asesinar a un conductor de coche de alquiler privado en Marsella ha sido remitido al Tribunal de Menores de París. Su juicio tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre, según confirmaron a la agencia AFP tanto la abogada del menor como la representante legal de la familia de la víctima.

El sospechoso, de apenas 14 años en el momento de los hechos, ha sido acusado de homicidio intencional cometido por una banda organizada. La abogada de la familia de la víctima, Anne Santana-Marc, ha explicado que la acusación se basa en la pertenencia del menor a redes asociadas con clanes mafiosos implicados en el tráfico de drogas.

El proceso judicial se celebrará a puerta cerrada dada la edad del acusado, como estipula la normativa para menores de 16 años. La defensa, en manos de la abogada Coline Grindel, ha indicado que dispone de un plazo de 10 días para apelar la remisión del caso.

Un crimen vinculado a la guerra de clanes

El 4 de octubre de 2024, Nessim Ramdane, un conductor de VTC, fue hallado muerto a tiros en su vehículo, empotrado contra la fachada de una guardería en Marsella. Según las primeras investigaciones, el menor había contratado el servicio de transporte para cumplir un encargo criminal vinculado a un ajuste de cuentas entre clanes.

De acuerdo con la Brigada Criminal de la División de Crimen Organizado y Especializado de la ciudad, el adolescente disparó al conductor en la nuca tras negarse este a esperarlo. La orden habría partido de un preso local perteneciente a la banda mafiosa DZ, quien reconoció haber actuado como patrocinador del crimen y confesó haber contratado al joven a través de redes sociales.

Las motivaciones del encargo se relacionan con otro episodio previo: el asesinato salvaje de un menor de 15 años enviado por la misma organización para intimidar a rivales y que terminó apuñalado y quemado vivo. Descontento con la actuación del joven de 14 años en Marsella, el propio patrocinador acabó denunciándole a la policía, lo que precipitó su arresto inmediato. Con antecedentes por violencia y amenazas, el acusado era ya conocido por las fuerzas del orden y procede de un entorno familiar desestructurado, con sus dos progenitores en prisión.