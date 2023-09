La advertencia del presidente de Polonia sobre las armas que "regala" a Ucrania

Las autoridades de Polonia han vuelto a dar un toque de atención a Ucrania. Justo el día en el que Estados Unidos anunció la concesión de una ayuda de 2.000 millones de dólares para que Polonia pueda modernizar sus Fuerzas Armadas, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha subrayado que su país no seguirá dando armas a Kiev: "No estamos para hacer regalos", dijo el mandatario, que reveló que el apoyo militar de su país a Ucrania no incluye sistemas de armamento o equipos recién adquiridos, pues estos van para modernizar a las Fuerzas Armadas polaca. "No hemos gastado miles de millones para regalarlos de repente", explicó.

"Enviar cualquier equipo nuevo que estamos comprando actualmente, como obuses K2 o tanques K9, está fuera de discusión. Este equipo debería servir para fortalecer al ejército Polaco", ha justificado en una entrevista para el periódico polaco 'Super Express'. "Cuando los equipos viejos son reemplazados por equipos modernos, no tengo problema en enviárselos a los ucranianos", ha dicho Duda, quien ha reprochado las críticas que llegan desde algunos sectores acerca de esta decisión. "Recordemos quién se beneficiará más si Polonia y Ucrania se separan", ha advertido en clara referencia a Rusia.

Duda también ha lamentado las críticas del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de la semana pasada en el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, con las que reprochó a sus socios las medidas unilaterales que habían impuesto para prohibir la importación del grano ucraniano. "En Polonia mucha gente se sintió ofendida. Los polacos, tanto las autoridades públicas como la gente corriente, han sacrificado mucho para ayudar a Ucrania. Muchos incluso arriesgaron sus vidas", ha asegurado.

"Trato de atribuirlo a las emociones. No olvidemos que Zelenski está bajo una enorme presión. Envía gente al frente, a menudo a la muerte. Allí muere gente todos los días", ha añadido el presidente polaco.

Por su parte, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha vuelto a hacer un llamamiento este lunes al presidente ucraniano para que deje de insultar al pueblo polaco después de sus palabras "completamente inapropiadas" ante la Asamblea General de la ONU. "No se atreva a insultar a los polacos. Los polacos son una nación orgullosa que sabe cuándo ayudar a sus vecinos. Nosotros estamos ayudando contra este brutal ataque ruso, pero siempre defenderemos nuestros intereses y nuestro buen nombre", ha aseverado, según ha recogido la agencia de noticias PAP.

Zelenski denunció durante su intervención que algunos de los aliados ucranianos en Europa estaban actuando de acuerdo con sus fines políticos a la hora de suspender las exportaciones de cereales ucranianos hacia sus países, en clara alusión a Polonia, aunque sin mencionarla explícitamente.