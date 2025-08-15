El aeropuerto de Mánchester interrumpe sus vuelos por una colisión entre dos aviones

El aeropuerto de Manchester, en Reino Unido, experimentó un momento un tanto inusual cuando dos aviones de la compañía easyJet rozaron sus alas mientras se preparaban para despegar durante esta mañana de viernes. El incidente, ocurrido alrededor de las 6:30 horas, provocó una breve interrupción de las operaciones, aunque afortunadamente no se registraron lesiones entre los pasajeros.

Los vuelos con destino a París y Gibraltar se vieron afectados por el choque. Tras el contacto, ambas aeronaves regresaron a su posición de estacionamiento, donde los pasajeros fueron evacuados de manera segura. Un portavoz del aeropuerto confirmó la reanudación de las operaciones después de una evaluación de seguridad.

Tynisha Chaudhry, una de las pasajeras del vuelo a Gibraltar, describió a la cadena BBC la colisión como un impacto similar a un accidente automovilístico. "Sentimos como el avión se estremecía, fue un golpe tremendo", declaró. La escena se vio rápidamente rodeada de vehículos de emergencia, activándose los pertinentes protocolos para controlar la situación.

Detalles del incidente

Las unidades de bomberos y personal de seguridad desplegaron de inmediato para realizar las inspecciones correspondientes. easyJet anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas del suceso. En un comunicado oficial, la aerolínea confirmó que las puntas de las alas de ambos aviones habían entrado en contacto durante los movimientos previos del avión hacia la pista.

A pesar de la interrupción, el incidente no generó una congestión significativa en el aeropuerto. Durante un viernes de mediados de agosto, considerado uno de los días más transitados del año para las aerolíneas en el Reino Unido, las tablas de salidas no mostraron retrasos importantes relacionados con el accidente.