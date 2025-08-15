Un técnico de ascensores roba 103.000 libras en joyas de una mansión de 7 millones de libras para costear su adicción a las drogas

Jacques Woods, un joven técnico de 25 años, fue declarado culpable de robar joyas de altísimo valor mientras realizaba tareas de mantenimiento en una exclusiva propiedad de Belgravia, Londres. El caso ha sacado a la luz cómo la adicción puede empujar a individuos a cometer delitos incluso en entornos de lujo y aparente seguridad.

El robo ocurrió el 28 de junio de 2021. Aprovechando la ausencia de la propietaria, Woods accedió a zonas restringidas de la mansión, valorada en 7 millones de libras, y sustrajo joyas y relojes de lujo. Entre los objetos robados se encontraban un Rolex de oro y plata, un Patek Philippe 715 de opalina y oro, y un anillo Cartier Love en oro blanco y rosa. El valor total del botín ascendía a 103.000 libras. El personal de limpieza descubrió la sustracción y alertó a la policía.

Durante la audiencia en el tribunal de Southwark, Woods admitió los cargos de robo. El juez Mark Weekes criticó la demora policial en procesar el caso, mientras que el acusado mostró arrepentimiento y aseguró estar en proceso de recuperación de su adicción a las drogas.

La sentencia fue de 12 meses de prisión, con la pena suspendida, y una orden comunitaria de 200 ho