Un alcalde francés pone en riesgo su vida para frenar la llegada de turistas

En la comuna de Téloché, en el departamento de Sarthe, el alcalde Gérard Lambert vivió un momento insólito este jueves por la tarde al sentarse en mitad de la carretera para evitar que una docena de caravanas de la comunidad de los “gens du voyage” se instalaran en un terreno municipal. Según informó el medio local Le Maine Libre, los vehículos habían forzado la entrada cortando los candados que impedían el paso, lo cual motivó la acción desesperada del edil.

Lambert explicó que ya había mostrado tolerancia en cinco ocasiones anteriores, pero consideró que "esta vez es demasiado": “Nos saludamos cordialmente y les dije que no podían quedarse. Me senté de piernas cruzadas para impedirles el paso”, declaró. También cortó el suministro de agua al terreno e inmediatamente alertó a la gendarmería para que interviniera.

El alcalde señaló su frustración ante lo que considera abandono por parte de las autoridades: “Nos sentimos solos frente a este flagelo, cuando hay plazas disponibles en aires de acogida. Hace dos años me planté de pie frente a un camión y me empujaron, terminando en la cuneta. El fiscal archivó el caso. Aquí corremos riesgo de sufrir graves daños", añadió Lambert. Tras la intervención policial, las caravanas finalmente se retiraron del lugar.

Una nueva manifestación de las tensiones persistentes entre algunos alcaldes rurales y la presencia de caravanas, especialmente cuando se instalan en espacios no autorizados. Desde el municipio, se reclama una actuación más firme y coordinada de las autoridades estatales para dar una respuesta eficaz al problema de las ocupaciones ilegales.