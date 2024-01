La Armada británica se queda sin misiles para disparar contra la bases hutis en el Mar Rojo

Varios ex altos mandos militares de Reino Unido han puesto el grito en el cielo al constatar que la Royal Navy, la más poderosa Armada en otra época, no puede disparar con éxito objetivos en tierra del grupo rebelde hutí de Yemen porque los buques de guerra carecen de potencia de fuego. Esta situación ha sido descrita por los ex jefes de Defensa como un “escándalo”.

Según el periódico The Telegraph, los destructores británicos solo pueden disparar actualmente contra otros barcos con cañones de artillería desde la parte delantera de cada barco en contraposición con los destructores estadounidenses, capaces de lanzar misiles guiados Tomahawk contra objetivos terrestres. Esta situación hace que si Reino Unido quiere atacar misiles y bases de los hutís en tierra tendrá que enviar a la región aviones o submarinos, cinco de los cuales, según se informó, no estaban disponibles en otoño.

Actualmente, una coalición internacional liderada por Estados Unidos trata de frenar los ataques de este grupo proiraní hutí contra los barcos comerciales occidentales que pasan por la región.

Tobias Ellwood, ex presidente del comité de defensa de la Cámara de los Comunes, advirtió que la situación es insostenible e instó a Grant Shapps, secretario de Defensa, a revisar el estado de las cosas: "No podemos seguir haciendo esto con una flota de superficie que es demasiado pequeña y que no puede disparar a tierra a distancia", afirmó Ellwood. Tony Radakin, jefe de las Fuerzas Armadas, advirtió en el pasado sobre la necesidad de “acelerar nuestros procesos de adquisición” de armas, incluidos los “sistemas de misiles de ataque terrestre”.

Sin potencia de fuego, solo la armada de Estados Unidos es capaz de llevar a cabo la mayoría de los ataques contra este grupo rebelde que tantos quebraderos de cabeza está dando a los países occidentales tras constatarse la subida del precio del transporte ante el miedo de muchos barcos a ser atacados, lo que les ha llevado a rodear toda África para alcanzar Europa.

Una fuente del Ministerio Defensa británica dijo que el HMS Diamond, el destructor desplegado en el Mar Rojo , no se había sumado a los ataques contra objetivos hutíes porque no tenía “la capacidad de disparar contra objetivos terrestres”. Desde el Ministerio de Defensa han matizado al decir que estuvo “directamente involucrado en la destrucción de drones hutíes que apuntaban a envíos en el Mar Rojo”.

No es la primera vez que mandos militares denuncian la falta de munición y las lagunas de la Royal Navy. Pero las críticas han arreciado en un contexto marcado por la guerra de Ucrania. Así, un ex contraalmirante citado por el Telegraph afirma que la Armada sería incapaz de “enfrentarse cara a cara” con los buques de guerra chinos y rusos.

Tony Radakin pidió en el pasado sustituir los misiles antibuque Harpoon por un arma que pudiera usarse para atacar objetivos terrestres. Sin embargo, el Harpoon fue retirado de la Armada el año pasado y su reemplazo temporal -in misil de ataque naval de fabricación noruega que puede alcanzar objetivos terrestres- solo se ha instalado en un barco hasta ahora, informa el citado periódico, que añade que en un futuro se implementará en 11 fragatas y destructores antes de que se introduzca un nuevo sistema de misiles de crucero en 2028.