Así reaccionó el ex jefe de la Royal Navy al saber que el único portaaviones operativo británico navega sin cazas a bordo

El portaaviones británico más moderno, el HMS Prince of Wales, se encuentra actualmente en reparación en un dique seco en Escocia tras averiarse frente a la isla de Wight el pasado agosto cuando se dirigía a Estados Unidos desde la base naval de Portsmouth. Así que el único portaaviones que está operativo en estos momentos, en plena guerra de Ucrania, es el HMS Queen Elizabeth. Sin embargo, en su última misión, que comenzó el 13 de febrero, zarpó sin aviones de combate a bordo.

El portaaviones salió de Glenmallan sin su escuadrón habitual de aviones de combate F-35. El Ministerio de Defensa ha negado que esto se deba a la reducción de gastos en defensa y argumentó que los cazas de quinta generación F-35 aterrizan en el portaaviones desde las bases de la Royal Air Force (RAF) para entrenar maniobras, aterrizar y despegar del mayor buque de la historia de la Armada inglesa.

Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada por un ex jefe de la Royal Navy. Lord West, que fue jefe del Estado Mayor de la Marina, cuestionó la capacidad de Reino Unido para responder a los desafíos militares en tiempos convulsos cuando saca de misión a su único portaaviones operativo sin aviones de combate. "Que los buques naveguen sin su equipo completo de misiles y municiones es indignante. Una vez que un barco zarpa, nunca se sabe lo que va a pasar. Tiene que estar preparado en todo momento".

Lord West añadió que la fuerza militar del Reino Unido corre el peligro de "parecer débil" ante potencias como Rusia y China si su portaaviones insignia no puede navegar completamente armado".

“Si no tienes un conjunto completo, entonces es una broma. No sirve de nada tener una nave asombrosamente capaz si no posee todas las armas para luchar. El objetivo de tener F-35 era que iba a ser el avión de los portaaviones. Cuando estás haciendo aviación desde un portaaviones necesitas practicarlo todo el tiempo”, protestó el almirante Lord West, quien explicó que el poderoso barco siempre debe tener al menos 12 cazas F-35 a bordo, aunque puede transportar hasta 40 unidades. Además, reveló que la ausencia de los F-35 se debe a la falta de misiles para armarlos".

Sobre el recorte de gasto en defensa, Lord West se mostró muy crítico con el gabinete del primer ministro Rishi Sunak: "Es llamativo que con una guerra que se desata en Europa seamos el único país que casi no ha hecho un aumento en el gasto de defensa".

"El tipo de cosas que asustan a Putin"

El almirante Alan West, que participó en la guerra de las Malvinas, ejerció entre junio de 2007 y mayo de 2010 como subsecretario de Estado parlamentario laborista en Reino Unido, y entre y 2002 y 2006 ocupó la jefatura del Estado Mayor Naval. Es una de las voces que más claro hablan en Reino Unido sobre la situación de la Royal Navy y sobre los recortes que el gobierno británico ha planeado para la Defensa.

Sobre el portaaviones HMS Queen Elizabeth, ha sido rotundo: "Cuando sale de puerto, como acaba de hacer desde la costa oeste de Escocia, debería llevar a bordo un grupo completo de F-35, y no sólo algún que otro helicóptero. Ese es el tipo de cosas que asustan a Putin. Ese es el tipo de cosas que permitiría a un escuadrón británico con un portaaviones y todos los demás buques de apoyo hundir a casi todos los rusos con los que se cruce. Si no podemos hacer eso, que no podemos, entonces no estamos bien situados.

El ex alto cargo de la Marina también expresó su preocupación por los bajos niveles de municiones que dijo tiene su país y cuestionó que Reino Unido tenga ahora suficiente material en sus arsenales debido a las transferencias de armas que se están haciendo a Ucrania. “Si de repente nos encontráramos en una gran disputa nos quedaríamos sin municiones muy rápido. Al arsenal le faltarán algunos tipos de sistemas antitanque […] y algunos sistemas antiaéreos”, dijo.

El HMS Queen Elizabeth desplaza 65.000 toneladas y presenta una eslora de 280 metros y una manga de 73 metros. Con base en Portsmouth, lidera el Grupo de Combate 21 de Reino Unido y se ha convertido en el orgullo nacional, considerado por el gobierno británico como un símbolo de la “Gran Bretaña global” y del poder diplomático y comercial del país.