“Me encerraron y violaron durante 25 noches en un destacamento”: los desgarradores testimonios de mujeres abusadas por militares

Cinco exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Rabinal se enfrentan a un proceso judicial por presuntas violaciones sistemáticas a 36 mujeres achí del pueblo maya del municipio de Guatemala. Hace casi 40 años, los grupos paramilitares creadas por el gobierno militar del país se vieron envueltos en un polémico suceso que ha llegado hasta hoy en día, cuando comienzan a ser juzgados.

Paulina, una de las víctimas, cuenta a BBC que los patrulleros la interceptaron y la llevaron hasta un destacamento militar de la región. Ellos no llevaban uniforme, y ella no era la única mujer que estaba allí. “Ya llegando al destacamento me preguntaron, ‘¿dónde está tu esposo?’ Yo les dije que yo no tenía esposo y me respondieron: ‘Vas a conocer a tu esposo más tarde’”. Después, los paramilitares se aprovecharon y abusaron de ella.

“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, cuenta Xiloj a BBC. Era 1983, y a partir de esa noche, le siguieron otros 24 días más.

Durante casi un mes que estuvo encerrada en el destacamento militar, fue víctima de desgarradores actos de violencia sexual. Y como ella, otras 35 mujeres. “Llevamos 40 años esperando que se haga justicia por la violencia sexual y los horrores que sufrimos durante el conflicto armado interno en Rabinal, Baja Verapaz”.

Las víctimas esperan que su historia se conozca y se haga justicia. El juicio iba a comenzar el 4 de enero, pero se demoró un día más. El pasado miércoles, declaró la fiscalía y la defensa, y con los acusados siguiendo el proceso a través a distancia, por teleconferencia. “Estoy buscando la justicia, ya todo lo que robaron ya no lo vamos a recuperar. Pero a mí si me duele lo que hicieron”.