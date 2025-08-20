Rusia lanza dos misiles balísticos y 93 drones contra Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a intensificarse en la noche del 19 al 20 de agosto con una serie de ataques aéreos que afectaron a ambos países. Tanto Kiev como Moscú reportaron el uso masivo de misiles y drones, así como la activación de sus sistemas de defensa antiaérea.

Según el Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó dos misiles balísticos Iskander-M y 93 drones iraníes Shahed, además de drones señuelo de distintos tipos. Las defensas ucranianas, apoyadas por aviones de combate, unidades de misiles antiaéreos, medios de guerra electrónica y grupos móviles de fuego, lograron interceptar uno de los misiles balísticos y 62 drones sobre el norte y el este del país.

No obstante, se informó que un misil y varios drones rusos lograron impactar en 20 lugares distintos, causando daños cuya magnitud aún no ha sido detallada por las autoridades.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas antiaéreos interceptaron y destruyeron 42 drones de ala fija ucranianos durante la noche del 20 de agosto. Según el parte oficial difundido en su canal de Telegram, 14 de esos drones fueron abatidos sobre la región de Vorónezh, fronteriza con Ucrania, mientras que los demás fueron neutralizados en las regiones de Tambov (8), Kursk (7), Rostov (5), Briansk (2), Oriol (2), Smolensk (2), Krasnodar (1) y Lipesk (1).

El ataque obligó a suspender temporalmente las operaciones en los aeropuertos de cinco ciudades rusas, incluida Volgogrado (antigua Stalingrado). Este tipo de ofensivas con drones ha afectado repetidamente a la infraestructura aérea rusa durante el verano, en particular en Moscú, donde miles de pasajeros han sufrido cancelaciones y retrasos, con pérdidas económicas significativas para las aerolíneas.

Ambas versiones reflejan un incremento de las hostilidades en el frente aéreo, con un uso cada vez más extendido de drones y misiles que afectan tanto a objetivos militares como a infraestructuras civiles.