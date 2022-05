López Obrador, cuestionado por la prensa mexicana por los múltiples asesinatos a periodistas

El asesinato de la directora del diario El Veraz, Yessenia Mollinedo, y de su fotógrafa, Johana García, al ser disparadas por varios hombres la tarde de este lunes tras salir de una tienda en el municipio veracruzano de Cosoleacaque, se ha producido poco antes de las manifestaciones por el homicidio el pasado 4 de mayo en Sinaloa del reportero Luis Enrique Ramírez. Los manifestantes, convocados por sindicatos y colectivos de la prensa mexicana, han pintado nuevos carteles con los nombres de Yessenia y Johana, quiénes ya forman parte de la trágica

lista de 11 periodistas asesinados este año en México, para reclamar al gobierno mexicano “protección y el fin de impunidad”. Sus agresores esperaron a que entrasen a su coche, se acercaron a plena luz del día, dispararon y se dieron a la fuga. El luto en la prensa mexicana no termina. La Secretaría de Seguridad Pública ha activado el ‘Código Rojo’, un operativo de emergencia que les permite utilizar helicópteros para rastrear la zona y desplegar controles en carreteras para dificultar la huida de vehículos.

La ola de asesinatos de periodistas en México ha provocado que los integrantes del Encuentro Nacional de Periodistas de San Cristóbal de las Casas, junto a una decena de organizaciones periodísticas mexicanas e internacionales, reclamen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que “detenga su confrontación diaria contra periodistas que genera un clima más adverso”. La prensa mexicana pide a AMLO seguridad ante la falta de eficacia del Mecanismo de Protección de Periodistas: “Exigimos justicia para Luis Enrique y para cada uno de los colegas periodistas asesinados, pero sobre todo exigimos que se brinden las garantías necesarias para parar el asesinato de periodistas en México”.

36 periodistas han sido asesinados en los tres años de gobierno de AMLO, un 50% más que sus predecesores

Los tres años de gobierno de AMLO han sido el periodo más violento contra los periodistas mexicanos desde que se tiene registro. La organización civil que defiende la libertad de prensa, Artículo 19, tiene registrados 36 asesinatos durante su mandato, un 50% más de homicidios con respecto a los gobiernos anteriores de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando fueron asesinados en sus tres primeros años 26 y 19 comunicadores respectivamente. Artículo 19 remarca que se han producido 1.945 ataques contra la prensa desde que AMLO es presidente, un 85% más de agresiones. Los 11 periodistas asesinados este año evidencian la desprotección. Un periodista es asesinado cada diez días este año en México.

Pese a que AMLO reitera que “se terminó la impunidad”, los datos oficiales de la Fiscalía apuntan que el 90% de los ataques contra la prensa quedan sin resolver. El informe de Artículo 19 sobre violencia contra la prensa resalta que “negar” la realidad que atraviesa México conlleva “la falta de medidas urgentes para frenar la espiral de violencia, el atentado hacia la democracia y la libertad de expresión”. Desde el año 2000, Artículo19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México relacionados con su trabajo.

“No se mata la verdad matando periodistas”, la manifestación en Ciudad de México refleja el hartazgo ante la desprotección y la impunidad

Poco después de conocer el doble homicidio, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) ha reclamado a las autoridades que “la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación del cobarde crimen”. “AMLO” ha sido uno de los nombres más repetidos en la manifestación que ha reunido la tarde de este lunes a cientos de personas vestidas de negro frente al Ángel de la Independencia de Ciudad de México.

El hartazgo por las dos periodistas asesinadas se ha unido a la consigna más repetida este año entre la prensa mexicana: “No se mata la verdad matando periodistas”. Los reporteros mexicanos enfrentan una gran vulnerabilidad al trabajar en lugares extremadamente violentos con escasos recursos gubernamentales para su protección. “Ni olvido ni perdón”, gritaban los manifestantes.

El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas reclama a AMLO poner fin a “un ejercicio de inquisición a la prensa”

AMLO insiste en que los asesinatos de periodistas durante su mandato no pueden considerarse crímenes de estado ya que los actores políticos “ya no participan en estos crímenes”. AMLO ha cargado contra los gobiernos anteriores: “Estas bandas surgieron durante periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales. No hablan ustedes de que el Secretario de Seguridad Público de México de Felipe Calderón tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos”. El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, un proyecto organizado por Reporteros Sin Fronteras y Free Press Unlimited, ha señalado omisiones del Estado en la protección de los periodistas. Emmanuel Colombié, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, explicaba a finales de abril: “Queremos demostrar que las autoridades mexicanas han fracasado en su misión de proteger a los periodistas”.

La prensa mexicana reclama el fin de la sección semanal ‘Quién es quién en las mentiras’, en la que AMLO ataca a los periodistas que han publicado noticias que el gobierno considera falsas o manipuladas. Los periodistas mexicanos exigen a AMLO el fin de los señalamientos a compañeros críticos con su gestión a los que el presidente mexicano califica habitualmente como “vendidos” o “mercenarios”.