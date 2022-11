Fiestas y sexo en la “guerra imposible de ganar” de la DEA contra el narcotráfico

José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que “se convirtió en otro hombre” al conspirar con los cárteles colombianos para construir un lujoso estilo de vida de costosos coches deportivos, joyas y amantes de todo el mundo.

Pero mientras usaba sus últimas horas de libertad para contar su historia a Ap, Irizarry asegura que no caerá solo por esto, acusando a algunos colegas de confianza de la agencia antidroga de EE UU de unirse a él para sustraer millones de dólares de las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico para financiar una década de viajes de lujo al extranjero, cenas elegantes, asientos de primera en eventos deportivos y libertinaje al estilo de una fraternidad.

Tal como lo cuenta Irizarry, decenas de otros agentes federales, fiscales, informantes y, en algunos casos, los mismos contrabandistas del cártel participaron en el viaje de placer de tres continentes conocido como “Team America” que eligió ciudades para recoger lavado de dinero principalmente con fines festivos. o para coincidir con partidos de fútbol del Real Madrid o de tenis de Rafael Nadal. Eso incluyó paradas en el camino en las salas VIP de los locales de striptease del Caribe, el barrio rojo de Ámsterdam y a bordo de un yate colombiano que zarpó con mucho alcohol y más de una docena de prostitutas.

“Teníamos libre acceso para hacer lo que quisiéramos”, dijo Irizarry, de 48 años, a la Ap en una serie de entrevistas antes de comenzar una sentencia de 12 años en una prisión federal. “Generaríamos retiradas de dinero en los lugares a los que queríamos ir. Y una vez que llegamos allí, se trataba de beber y chicas”.

Todo este jolgorio se originó, dijo Irizarry, en una comprensión aplastante entre los agentes de la DEA en todo el mundo de que no hay nada que puedan hacer para hacer mella en la guerra contra las drogas de todos modos. Solo se preocupó nominalmente por construir casos o detener un flujo récord de cocaína y opíaceos ilegales hacia Estados Unidos que ha provocado más de 100.000 muertes por sobredosis de drogas al año.

“No se puede ganar una guerra imposible de ganar. La DEA lo sabe y los agentes lo saben”, dijo Irizarry. “Hay tanta droga saliendo de Colombia. Y hay tanto dinero. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia”. “La guerra contra las drogas es un juego. Fue un juego muy divertido que estábamos jugando“.

La historia de Irizarry, que algunos excolegas han atacado como un intento ficticio de reducir su sentencia, se produjo en días de entrevistas contritas, amargas y a veces llorosas con la Ap en el barrio histórico de su natal San Juan. Fue más o menos la misma versión que le dio al FBI en largos interrogatorios y documentos judiciales sellados obtenidos por la Ap después de que se declaró culpable en 2020 de 19 cargos de corrupción, incluidos lavado de dinero y fraude bancario.

Pero después de años de retratar a Irizarry como un agente deshonesto que actuó solo, los investigadores del Departamento de Justicia de los EE UU han comenzado en los últimos meses a seguir de cerca su hoja de ruta confesional, interrogando a hasta dos docenas de agentes y fiscales actuales y anteriores de la DEA acusados por Irizarry de volverse ciego. ojo a sus abusos flagrantes y, a veces, unirse a ellos.

Con poca fanfarria, la investigación se ha centrado en un ex socio de la alta sociedad de Irizarry y varios otros colegas de confianza de la DEA asignados al lavado de dinero internacional. Y al menos tres fiscales federales actuales y anteriores han enfrentado interrogatorios sobre las escandalosas fiestas de Irizarry, incluido uno que aún ocupa un puesto importante en Miami, otro que apareció en el programa de televisión “The Bachelorette” y un exfiscal de Ohio que fue confirmado para servir como fiscal federal. en Cleveland este año antes de retirarse abruptamente por razones familiares no especificadas.

La investigación en expansión se produce cuando la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos del país se ha visto sacudida por repetidos escándalos de mala conducta en sus filas de 4.600 agentes, desde uno que aceptó sobornos de los traficantes hasta otro acusado de filtrar información confidencial a objetivos de la aplicación de la ley. Pero, con mucho, el ojo morado más grande es Irizarry, cuya traición total a la insignia está en el centro de una revisión externa en curso de las operaciones extranjeras en expansión de la DEA en 69 países.

El otrora destacado agente acusó a algunos excolegas del Grupo 4 de la DEA con sede en Miami de llenarse los bolsillos y falsificar registros para reponer un fondo para sobornos utilizado para viajes al extranjero durante la mayor parte de una década, hasta su renuncia en 2018. Acusó un agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU de aceptar un soborno de 20.000 dólares. Y recientemente, el FBI, la Oficina del Inspector General y un fiscal federal entrevistaron a Irizarry en prisión sobre otros empleados federales y las denuncias que presentó sobre mala conducta en interdicciones marítimas.

“Fue demasiado extraño para ellos creer que esto realmente estaba sucediendo”, dijo Irizarry sobre los investigadores. “La acusación pinta una imagen de mí, el agente corrupto que hizo todo este plan. Pero no habla del resto de la DEA. Yo no era el autor intelectual”.

El juez federal en Tampa que sentenció a Irizarry el año pasado pareció estar de acuerdo y dijo que otros agentes corrompidos por el “atractivo del dinero fácil” deben ser investigados. “Esto tiene que terminar”, dijo la jueza Charlene Honeywell a los fiscales, y agregó que Irizarry fue que fueron atrapados, pero es evidente para este tribunal que hay otros”.

El Departamento de Justicia se negó a comentar. Un portavoz de la DEA declaró: “José Irizarry es un delincuente que violó su juramento como agente federal del orden público y violó la confianza del pueblo estadounidense. Durante los últimos 16 meses, la DEA ha trabajado vigorosamente para fortalecer aún más nuestra disciplina y políticas de contratación para garantizar la integridad y eficacia de nuestro trabajo esencial”.

Ap pudo corroborar algunas, pero no todas, las acusaciones de Irizarry a través de miles de registros policiales confidenciales y docenas de entrevistas con personas familiarizadas con sus afirmaciones y la investigación en curso, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados. para discutirlos.

La investigación se centra en parte en George Zoumberos, uno de los ex socios de Irizarry que viajó mucho al extranjero para investigaciones de lavado de dinero. Irizarry le dijo a Ap que Zoumberos disfrutaba de acceso ilimitado a los llamados fondos de comisiones y malversaba ese dinero para compras personales y viajes injustificados, usando nombres de personas que no existían en los informes de la DEA para justificar los excesos.

Zoumberos siguió siendo un agente de la DEA incluso después de que fue arrestado y detenido brevemente por acusaciones de agresión sexual durante un viaje a Madrid en 2018. Renunció solo después de que le quitaran el arma, la placa y la autorización de seguridad por invocar sus derechos de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio en a fines de 2019, cuando el mismo fiscal que acusó a Irizarry lo citó a declarar ante un gran jurado federal en Tampa.

Las autoridades están tan concentradas en Zoumberos que también citaron a su hermano, un fotógrafo de bodas de Florida que viajó y festejaba por todo el mundo con agentes de la DEA, e incluso le otorgaron inmunidad para inducir su cooperación. Pero Michael Zoumberos también se negó a testificar y ha estado encarcelado en las afueras de Tampa desde marzo por “desacato civil”, una táctica de presión extremadamente rara que subraya el aumento de la temperatura de la investigación.

“No hice nada malo, pero no voy a hablar de mi hermano”, dijo Michael Zoumberos a Ap en una entrevista en la cárcel. “Básicamente estoy detenido como un prisionero político del FBI. Quieren obligarme a cooperar”.

Algunos agentes actuales y anteriores de la DEA aseguran que las afirmaciones de Irizarry son exageraciones o mentiras. El exagente de ICE se burló de la acusación de Irizarry de que aceptó un soborno de 20.000 dólares y dijo que levantó las primeras señales de alerta sobre Irizarry. Y el abogado de los hermanos Zoumberos dice que los fiscales están en una “expedición de pesca” para presentar más acusaciones por la vergüenza del escándalo Irizarry.

“Todos los que conectan con José son ajenos a sus robos”, dijo el abogado Raymond Mansolillo. “Están buscando un crimen que se ajuste a este caso en lugar de un crimen que realmente tuvo lugar. Pero pase lo que pase van a acusar a alguien porque no quieren salir de todo esto después de cinco años y solo han acusado a José”.

Lo que hace que las acusaciones de Irizarry sean más atroces es que surgieron después de un informe del Inspector General de 2015 que criticó a los agentes de la DEA por participar en “fiestas sexuales” con prostitutas contratadas por carteles colombianos. Eso provocó la suspensión de varios agentes y el retiro de Michele Leonhart, la administradora de la DEA en ese momento.

Un elemento central de la investigación de Irizarry son las relaciones excesivamente íntimas que se desarrollan entre agentes e informantes, estrictamente prohibidas según las pautas federales, y los controles poco estrictos sobre las operaciones encubiertas de lavado de dinero de drogas de la DEA que pocos estadounidenses saben que existen.

Cada año, la DEA lava decenas de millones de dólares en nombre de los cárteles de la droga más violentos del mundo a través de compañías ficticias, una táctica promocionada en largas investigaciones en el extranjero, como la Operación White Wash, que resultó en más de 100 arrestos y la incautación de más de 100 millones de dólares y una tonelada de cocaína.

Pero la DEA también ha enfrentado críticas por permitir que grandes cantidades de dinero en las operaciones no fueran incautadas, lo que permitió que los cárteles continuaran ejerciendo su oficio, y por no monitorear y rastrear de cerca las operaciones encubiertas, lo que dificulta la evaluación de los resultados.

Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia de 2020 culpó a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso sobre estas operaciones encubiertas, conocidas como Operaciones Exentas del Fiscal General, desde al menos 2006. Esa reprimenda, junto con la vergüenza provocada por la confesión de Irizarry, llevó a la administradora de la DEA, Anne Milgram, a ordenar una revisión externa de las operaciones extranjeras de la agencia, que está en curso.

“En la gran mayoría de estas operaciones, nadie está mirando”, dijo Bonnie Klapper, exfiscal federal en Nueva York y abierta crítica del lavado de dinero de la DEA. “En la operación Irizarry a nadie le importaba cuánto dinero estaban lavando. A nadie le importaba que no estuvieran haciendo ningún caso. Nadie se ocupaba de la casa. No hubo controles”.

Rob Feitel, otro exfiscal federal, dijo que la supervisión laxa de la DEA facilitó el desvío de fondos para todo tipo de propósitos no aprobados. Y mientras las incautaciones de dinero siguieron elevando las estadísticas, una barra baja dada la abundante oferta, se hicieron pocas preguntas.

“Los otros agentes no son estúpidos. Sabían que no había controles y muchos de ellos podrían haber hecho lo que hizo Irizarry”, dijo Feitel, quien representa a un exagente de la DEA bajo escrutinio en la investigación. “La línea que separa a Irizarry de los demás es que lo hizo con ambas manos y lo hizo una y otra y otra vez. No solo probó las aguas, sino que se bañó por completo”.

Irizarry, que habla con fluidez y alterna entre inglés y español sin problemas, fue alguacil federal y agente de la Patrulla Fronteriza antes de unirse a la DEA en 2009. Dijo que aprendió los trucos del oficio como novato de la DEA de policías veteranos que vinieron en la ciudad de Nueva York en la década de 1990 cuando la cocaína inundó las calles estadounidenses.

Pero otra parte clave de su educación provino de Diego Marín, un informante estadounidense desde hace mucho tiempo conocido por los investigadores como el “Rey del contrabando” de Colombia por presuntamente lavar dinero de la droga a través de electrodomésticos importados y otros bienes. Irizarry dijo que Marín le enseñó mejor que cualquier otro agente los matices del cambio de pesos en el mercado negro que usan los narcotraficantes en todo el mundo.

Irizarry convirtió ese conocimiento en una vida de lujo que, según los fiscales, fue financiada con 9 millones que él y sus cómplices colombianos desviaron de las investigaciones de lavado de dinero.

Para promover el esquema, Irizarry presentó informes falsos y ordenó al personal de la DEA que transfiriera dinero destinado a operaciones encubiertas a cuentas internacionales que él y sus asociados controlaban. Informantes empedernidos que se quedaban con una fuerte comisión de cada transferencia de efectivo sancionada por la DEA también intervinieron para financiar parte del jolgorio en lo que equivalía a sobornos ilegales.

Los hábitos de gasto de Irizarry rápidamente comenzaron a imitar los gustos ostentosos de los narcos a los que tenía la tarea de atacar, con botín que incluía un anillo de diamantes Tiffany de 30,000 dólares para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de 767.000 dólares en la ciudad turística colombiana de Cartagena. Viajaría en primera clase a Europa con equipaje Louis Vuitton y luciendo un reloj Hublot de oro.

“Era muy bueno en lo que hacía, pero me convertí en alguien que no era. Me convertí en un hombre diferente”, dijo Irizarry. “Me quedé atrapado en el estilo de vida. Me puse al día con los informantes y la fiesta”.

Irizarry sostiene que hasta el 90% de los viajes de trabajo de su grupo eran “falsos”, dictados por fiestas y eventos deportivos, no por trabajo real. Y dice que el dinero del Gobierno de EE UU que ayudó a pagarlo se justificó en los informes como “relacionado con el caso, pero ese es un término muy vago”.

Caso en cuestión: un viaje de agosto de 2014 a Madrid para la final de la Supercopa de España de fútbol que se cargó como gasto a la Operación White Wash.

Pero Irizarry dijo a los investigadores que había poco trabajo real por hacer aparte de llamadas de cortesía a unos pocos policías españoles amistosos. En cambio, dijo, los agentes pasaban el tiempo cenando en restaurantes caros —acumulando una factura de 1.000 euros en uno— y disfrutando de asientos junto al campo para el partido de campeonato entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Michael J. Garofola, entonces fiscal federal de Miami y antiguo concursante de “The Bachelorette”, se unió a la pandilla de agentes en el juego y publicó una foto con el pulgar hacia arriba en Instagram junto a Irizarry y otro agente, todos vestidos con la camiseta del Real Madrid.

“Absorbiendo lo último de la cultura española antes de decir adiós”, publicó unos días después frente a un pub.

Irizarry alegó que Garofola también se unió a agentes, informantes del cártel y otros en la capital dominicana de Santo Domingo en 2014 para pasar una noche en un club de striptease llamado Doll House. En un memorándum al tribunal que buscaba una reducción de su sentencia, Irizarry recordó haber estado en la sala VIP con otro agente y Garofola, acumulando una factura de 2.300 dólares pagados por un emisario violento de Marín con un apodo amenazante a juego: Iguana.

Garofola dijo que los viajes incluían asuntos oficiales y le dijeron que todo se pagaba con fondos de la DEA. “Hubo cosas sobre esos viajes que me hicieron preguntarme por qué estaba allí”, reconoce Garofola a Ap. “Pero Irizarry me usó totalmente para ratificar este comportamiento. Era nuevo y verde y estaba ansioso por trabajar en casos de lavado de dinero. Me usó solo por mi presencia allí”.

Cuando Irizarry se adjudicó el traspaso al Cartagena en 2015, la fiesta siguió. La piscina de la azotea del agente, con amplias vistas al mar, se convirtió en una parada obligatoria para los agentes y fiscales visitantes de EE UU.

Irizarry recuerda haber visto allí a Marisa Darden, una fiscal de Cleveland que, según él, viajó a Colombia en septiembre de 2017 y estuvo en una reunión donde vio a dos agentes de la DEA tomando éxtasis. Irizarry dice que no vio a Darden tomando drogas.

Las autoridades federales se han interesado mucho en ese partido, interrogando a Irizarry al respecto tan recientemente como este verano. Al menos un agente de la DEA que asistió ha sido puesto en licencia administrativa.

Darden se convirtió en socia de un bufete de abogados de alto nivel en Cleveland y el año pasado fue nominada por el presidente Joe Biden para ser la primera fiscal estadounidense negra en el norte de Ohio. Pero poco después de que fuera confirmada, Darden se retiró abruptamente en mayo, citando solo “la importancia de dar prioridad a la familia”.

Darden se negó a responder preguntas de Ap, pero su abogado dijo en un comunicado que ella “cooperó completamente” con la investigación federal sobre “supuestas actividades ilegales de agentes federales”, una investigación separada de la verificación de antecedentes del FBI que enfrentó en el proceso de confirmación.

“No hay evidencia de que ella haya participado en alguna actividad ilegal”, escribió el abogado de Darden, James Wooley, en un correo electrónico a AP.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las acusaciones no surgieron en el proceso de investigación. Y el senador estadounidense Sherrod Brown, un demócrata de Ohio que propuso el nombre de Darden para el puesto, tampoco estaba al tanto de las acusaciones en el proceso de nominación, dijo su oficina, y de haberlo sabido “habría retirado su apoyo”.

Otra fiscal federal nombrada por Irizarry e interrogada por agentes federales fue Monique Botero, quien recientemente fue ascendida a directora de la división de narcóticos de la oficina del fiscal federal en Miami. Irizarry dijo a los investigadores ya AP que Botero se unió a un grupo de agentes, informantes, policías colombianos y prostitutas para una fiesta en un yate de lujo.

Los abogados de Botero reconocen que ella estaba en el yate en septiembre de 2015 en lo que ella pensó que era un crucero organizado por la policía local, pero dicen “categórica e inequívocamente, Monique nunca vio ni participó en nada ilegal o poco ético”.

“Irizarry ha admitido que mintió a todos los que lo rodeaban por varias razones nefastas. Estas mentiras sobre Monique son parte de un patrón similar”, dijo su abogado, Benjamin Greenberg. “Es terrible que Monique esté siendo calumniada y difamada por alguien tan deshonrado como Irizarry”.

La caída de Irizarry fue tan repentina como inevitable: el resultado de un estilo de vida lujoso que levantó demasiadas cejas, incluso entre colegas dispuestos a romper las reglas ellos mismos. Finalmente, fue traicionado por uno de sus confidentes más cercanos, un informante venezolano-estadounidense que confesó haber desviado fondos de las operaciones encubiertas.

“El problema de José es que llevó las cosas al punto de la estupidez y les destrozó la fiesta a los demás”, dijo un abogado defensor que viajó con Irizarry y otros agentes. “Pero no hay duda de que no actuó solo”.

Desde su arresto, Irizarry ha escrito un libro autoeditado titulado “Getting Back on Track”, parte de su intento de reconocer sus errores y seguir un camino más simple después de avergonzarse tanto a sí mismo como a su familia.

Recientemente, su esposa nacida en Colombia, que se salvó de la cárcel por un cargo de lavado de dinero a cambio de la confesión de Irizarry, le dijo que buscaba el divorcio.

A la desesperación de Irizarry se suma el hecho de que sigue siendo el único que paga un precio tan alto por un patrón de mala conducta que, según él, la DEA permitió que empeorara. Hasta la fecha, los fiscales aún no han acusado a ningún otro agente, y varios excolegas se han retirado discretamente en lugar de sufrir la desgracia de ser posiblemente despedidos. “Les he dicho todo lo que sé”, dijo Irizarry. “Todo lo que tienen que hacer es cavar”.