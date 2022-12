“Pedro Castillo lanzó la intentona golpista sin contar con el apoyo del Ejército ni de la Policía”

¿Cómo fraguó Pedro Castillo el autogolpe fallido?

El golpe nació fraguado. Una decisión de esta naturaleza, por más que suene antidemocrático decirlo, requiere, además de un presidente golpista, de un conjunto de actores secundarios, principalmente los altos mandos a cargo de la seguridad y defensa del Estado, como es el director general de la Policía y los jefes militares de las tres armas. Castillo lanzó su intentona golpista sin contar con el apoyo previo de ninguno de estos. Sin ese respaldo, uno a uno sus ministros fueron dejándolo solo.

¿Por qué decidió disolver el Parlamento si a priori tenía los números para esquivar el tercer intento de destitución?

Por la mañana de ayer miércoles, en el Congreso, Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios implicados en numerosos actos de corrupción, señaló de manera virtual que es testigo del pago de más de 450.000 soles al presidente Castillo, y que él mismo se encargó de darle 100.000 soles. Es la primera vez que un testigo identifica a Castillo en la ruta del dinero como destinatario final. Eso, sumado al nerviosismo de la votación por la vacancia, apresuró a un presidente desesperado y mal aconsejado.

¿Ha sido la presidencia de Pedro Castillo una presidencia fracasada desde el principió?

Ha sido una presidencia fallida desde el inicio porque, siendo un personaje que no imaginó la posibilidad de llegar a presidente, terminó en un cargo en el que no se sentía cómodo, y se dejó manipular por un conjunto de personajes que dejó ingresar a Palacio y al resto del aparato público a cometer sonados casos de corrupción. Se él el beneficiado o no, no hubo, en general, un deseo de gobernar en beneficio del país.

A las seis investigaciones que Castillo tenía abiertas se suma ahora el delito de rebelión y conspiración. ¿Cuánto tiempo puede estar entre rejas?

En este momento se está debatiendo el intento de golpe, tipificado legalmente como rebelión y conspiración. En el Perú la pena máxima por rebelión es de 20 años, la pena máxima por conspiración para rebelión es de 10 años. Pero en este momento está en plena audiencia. Sumado a sus carpetas fiscales, y a las carpetas que ya acumulaba, le esperan muchos problemas a corto, mediano y largo plazo.

El ex presidente tenía mínimos de popularidad pero el Congreso peruano también cuenta con un alto índice de desaprobación. ¿A qué se debe?

El Congreso peruano se caracteriza por su permanente baja aprobación y calidad. No desde ahora, sino desde hace muchos años. Es una consecuencia de la desaparición de partidos políticos de alcance nacional, que han sido reemplazados por partidos que se construyen para cada elección. Lo que sí queda claro es que, institucionalmente, las organizaciones más importantes del país actuaron con responsabilidad y mesura el día de ayer. Eso no quita que una nueva crisis se pueda generar pronto.

¿Podrá la nueva presidenta Dina Boluarte agotar la legislatura?

Se espera que tienda puentes y gobierne con un equipo de ancha base. Está obligada a hacerlo por cómo nace su gobierno. Podrá gobernar hasta el 2026, pero sobre todo con el apoyo de la oposición. El Congreso ya ha vacado a varios presidentes antes (Kuckzynski, Vizcarra y Castillo). No cabe duda que podrían vacarla a ella también.