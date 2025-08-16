Una chica apuñala en el pecho a un chico de 17 años después de que él terminara su relación abruptamente

Un episodio de violencia extrema ha sacudido la tranquila localidad de Salgareda en Italia, en la provincia de Treviso, cuando una adolescente de 17 años ha atacado a su exnovio con múltiples cuchilladas tras una ruptura sentimental. El incidente ha ocurrido el 13 de agosto alrededor de las 19:00, convirtiendo un aparente encuentro de pareja en un escenario de terror y agresión.

El joven de 17 años, residente en Ceggia, ha sido víctima de un ataque premeditado tras comunicar su decisión de terminar la relación. La chica, quien padece problemas de salud mental, ha reaccionado con una ira desproporcionada, empuñando un cuchillo y atacando a su expareja en zonas como el torax, el brazo y la muñeca.

Hay preocupación por la seguridad juvenil

Los testigos, completamente aterrorizados, habrían solicitado ayuda inmediatamente. Los servicios de emergencia han respondido con celeridad, desplegando ambulancias y un helicóptero del Suem 118 que ha aterrizado en un campo de fútbol cercano debido a la urgencia del caso. El joven ha sido estabilizado y trasladado al hospital Ca' Foncello de Treviso, donde los médicos han determinado que, a pesar de la gravedad aparente, no sufriría lesiones permanentes. Las autoridades preparan su interrogatorio para esclarecer los detalles precisos del conflicto.

La agresora ya ha sido identificada y denunciada ante la Fiscalía de menores de Venezia, enfrentando un proceso judicial por la brutalidad de su ataque. El alcalde de Salgareda, Andrea Favaretto, ha visitado personalmente la escena, manifestando preocupación por la seguridad juvenil local. En consecuencia, las autoridades locales ya consideran desarrollar estrategias preventivas para evitar futuros episodios de esta naturaleza, buscando crear espacios de diálogo y comprensión entre los adolescentes de la región.