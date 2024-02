No se conoce nada de su paradero: buscan en Texas a una pequeña de 11 años

Las autoridades buscan a la pequeña que desapareció el pasado 15 de febrero en la ciudad de Livingston (Texas) cerca de las 7 de la mañana. Audrii, de tan solo 11 años, debía subir al bus escolar esa mañana. Sin embargo, nunca llegó a su parada habitual. Hasta ahora, la policía ha logrado localizar al principal sospechoso, Steven McDougal, de 42 años, que ahora se encuentra bajo custodia.

McDougal, un amigo del padre de la menor, era el encargado de llevar a la niña hasta la parada de bus. Allí se le perdió la pista. El sheriff del condado, Byron Lyons, explicó a los medios de comunicación que McDougal había admitido haber estado con la menor durante la mañana de la desaparición. No obstante, el hombre no ha dado más información sobre lo sucedido. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el sospechoso fue la última persona que vio a la menor el día de los hechos entre 6:30 y 8:00 horas cuando la niña se dirigía a la parada de autobús. No descartan que la hubiera dejado allí sola.

“Nosotros pensamos que fue última persona que vio a Audrii. De hecho, tenemos datos que hacen pensar en que la dejó en la parada del autobús”, añadió Lyons.

Ante la falta de pistas sobre lo ocurrido, los Texas Rangers y el Departamento de Seguridad Pública de Texas pidieron la colaboración ciudadana para tratar de conocer lo que ocurrió aquella mañana. Uno de los objetivos de las autoridades es reunir los vídeos de seguridad para poder analizarlos y tratar de desvelar el recorrido que realizó Audrii en la mañana de su desaparición.

Una de las pocas pistas de la policía apunta a al Chevrolet Suburban azul oscuro del año 2003, perteneciente al sospechoso y que fue grabado por una cámara de seguridad. El Departamento de Seguridad Pública emitió un comunicado para pedir la colaboración ciudadana, para saber si alguien vio el vehículo durante el jueves, día de la desaparición, o el viernes.

En el comunicado también indicaron que habían encontrado una pequeña mochila en la presa del lago Livingston, cerca de la casa de la familia Cunningham, que podría ser de Audrii.

El mismo día de la desaparición, jueves se emitió una alerta Amber para Audrii, que la describe como una niña de 11 años, de piel blanca y que mide aproximadamente 124cm. Tiene cabellorubio y ojos azules, y fue vista por última vez vistiendo pantalones y zapatillas negras, y una sudadera negra con letras blancas. Para cualquiera que tenga información relevante sobre el paradero de Audrii se ha anunciado una recompensa de 10.000 dólares, el doble de lo que suelen ofrecer las autoridades por una desaparición de estas características.

El principal sospechoso, Steven McDougal posee un extenso historial criminal desde 2001, incluyendo un caso de abuso infantil en 2008 por el que cumplió una condena de dos años de prisión.

"La hermandad aria"

La policía también investiga los lazos que podría tener McDouglas con la hermandad aria, un grupo violento y supremacista fundado en las cárceles de California a finales de los años 60. Está afiliación es una pista para explorar la naturaleza criminal del sospechoso.

Después de cinco días sin noticias de la menor, el sheriff Lyons no pierde la esperanza de encontrarla con vida. La investigación se centra en tratar de trazar una línea del tiempo, identificar paso a paso los caminos que ella pudo haber tomado y analizarlos. “Espero que esté viva, no pierdo la esperanza que podamos traerla de vuelta a casa”, dijo, “Tengo la esperanza que esté viva y vamos a trabajar duro para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que pueda volver”.