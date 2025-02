El curioso motivo que explica por qué se le llama "la Gran Manzana" a Nueva York

Nueva York es una de las ciudades más famosas del mundo, así como la más poblada de Estados Unidos y una de las que más habitantes tienen en el planeta. Escenario de muchas películas o lugar en el que tienen lugar algunos de los acontecimientos más importantes, esta ciudad también es conocida como "la Gran Manzana". No obstante, la relación de ese nombre con la urbe estadounidense llama mucho la atención, al no tener relación con esta fruta, lo cierto es que tiene un curioso motivo que no muchos conocen.

De todos los apodos que puede recibir Nueva York, el de la "Gran Manzana" es quizás el más conocido, lejos de otros como "Gotham" o "La ciudad que nunca duerme". Bien es cierto que es este lugar es el segundo productor de manzanas de Estados Unidos, pero el apodo no tiene nada que ver con la producción de frutas, sino más bien por premios económicos, aunque hay diversas teorías.

Y es que el mejor de los premios que se podía dar en dinero se le conocía como una "gran manzana", lo que se asociaba con las generosas recompensas en las competiciones neoyorquinas, de tal forma que se comenzó a llamar a la ciudad de Nueva York como la "Gran Manzana", ya que allí se entregaban los premios más grandes.

Algo que se popularizó en la década de 1920 gracias a John J. Fitz Gerald, editor de deportes del New York Morning Telegraph, un periódico dedicado principalmente a noticias de teatro o de carreras de caballos y quien escribió por primera vez sobre las "grandes manzanas" en relación a los permios otorgados tanto en la hípica como en otros deportes.

De los caballos al marketing: los motivos que explican por qué Nueva York se le conoce como la "Gran Manzana"

La primera vez que la usó fue en una columna del 3 de mayo de 1921. Por otro lado, el periodista dijo más de una vez que la primera vez que había oído sobre esto fue a dos mozos de cuadra afroamericanos, quienes hablaron de "La Gran Manzana" en referencia a los hipódromos de Nueva York.

Otra de las acepciones tiene que ver con primeros de siglo, en relación con el volumen "El caminante en Nueva York", de varios autores y con una introducción del periodista y editor Edward Sandford Martin, quien ya hablaban de forma metafórica de "la gran manzana": "Tendemos a pensar que la Gran Manzana recibe una parte desproporcionada de la sangre nacional", se escribía textualmente.

A mediados de siglo, se hizo popular una canción titulada "la Gran Manzana" en Nueva York, y también escritores seguían incluyendo esta acepción en sus obras. Con la crisis de la década de los setenta, el apodo se convirtió luego en una campaña promocional lanzada por el departamento de turismo de Nueva York, incluyendo carteles y anuncios en autobuses, metros, periódicos o televisiones, y a partir de ahí, se comenzó a atraer la atención del mundo más allá de los límites de la ciudad bajo ese apodo. Charles Gillett fue el hombre a quien se le atribuye la creación de la campaña publicitaria.

Así, otra de las teorías es que el sobrenombre se debe a los músicos negros de jazz, ya que el vocablo manzana se usaba como sinónimo de ciudad. Estos clasificaban las ciudades como "little apples", "big apples" o "rotten apples", es decir, "manzanas pequeñas", "manzanas grandes" o "manzanas podridas".