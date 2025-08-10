Ecuador investiga la muerte de 12 recién nacidos en un hospital público de Guayaquil: "La situación se debe a causas multifactoriales"

El Ministerio de Salud confirmó que dos de los casos podrían estar relacionados con una infección por Klebsiella Pneumoniae, aunque insiste en que los decesos responden a múltiples factores. El ministro Jimmy Martín ordenó la renuncia del gerente del centro hospitalario y dispuso el traslado de los neonatos restantes a otras áreas mientras se realizan labores de desinfección exhaustiva.

Medidas urgentes y cuestionamientos

La Asamblea Nacional ha solicitado explicaciones detalladas a las autoridades sanitarias, especialmente sobre la presunta escasez de cánulas nasales, equipos esenciales para la atención respiratoria de recién nacidos. Marcelo Aguilar, exviceministro de Salud, subrayó la necesidad de investigar cómo los problemas de financiamiento afectan la calidad de la atención neonatal en el país.

Mientras el hospital niega categóricamente las acusaciones sobre reutilización de material desechable, este caso ha reavivado el debate sobre las carencias estructurales del sistema público de salud ecuatoriano. Las familias afectadas y la sociedad en general exigen transparencia y acciones concretas para garantizar la seguridad de los pacientes más vulnerables.

El gobierno promete una investigación exhaustiva que determine responsabilidades y permita implementar mejoras urgentes en los protocolos de atención neonatal.