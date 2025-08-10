Acceso

Internacional América

Sucesos

Ecuador investiga la muerte de 12 recién nacidos en un hospital público de Guayaquil: "La situación se debe a causas multifactoriales"

Las autoridades sanitarias ecuatorianas analizan las circunstancias que llevaron al fallecimiento de doce bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil, donde se descarta por ahora la reutilización de material médico como causa directa

Foto de bebé recién nacido.REMITIDA / HANDOUT por Junta de AndalucíaFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma28/06/2025
Foto de archivo de un bebé recién nacidoJunta de AndalucíaEuropa Press
Iago Rodríguez
Creada:
Última actualización:

El Ministerio de Salud confirmó que dos de los casos podrían estar relacionados con una infección por Klebsiella Pneumoniae, aunque insiste en que los decesos responden a múltiples factores. El ministro Jimmy Martín ordenó la renuncia del gerente del centro hospitalario y dispuso el traslado de los neonatos restantes a otras áreas mientras se realizan labores de desinfección exhaustiva.

Medidas urgentes y cuestionamientos

La Asamblea Nacional ha solicitado explicaciones detalladas a las autoridades sanitarias, especialmente sobre la presunta escasez de cánulas nasales, equipos esenciales para la atención respiratoria de recién nacidos. Marcelo Aguilar, exviceministro de Salud, subrayó la necesidad de investigar cómo los problemas de financiamiento afectan la calidad de la atención neonatal en el país.

Mientras el hospital niega categóricamente las acusaciones sobre reutilización de material desechable, este caso ha reavivado el debate sobre las carencias estructurales del sistema público de salud ecuatoriano. Las familias afectadas y la sociedad en general exigen transparencia y acciones concretas para garantizar la seguridad de los pacientes más vulnerables.

El gobierno promete una investigación exhaustiva que determine responsabilidades y permita implementar mejoras urgentes en los protocolos de atención neonatal.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas