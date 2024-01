¿Extraterrestres en Miami? Una extraña figura y 60 coches de Policía movilizados desatan todas las teorías

Todo comenzó como una loca teoría de una invasión extraterrestre en las afueras de un centro comercial de Miami y terminó con cuatro adolescentes detenidos la noche del pasado1 de enero. En el mientras tanto, las redes sociales jugaron su papel y se viralizaron vídeos que abonaban la presencia de una figura extraña, un alienígena.

Este episodio tuvo lugar en Bayside Marketplace, ubicado en el 401 Biscayne Blvd R106 de Florida, y requirió una fuerte intervención de la Policía local, situación que alimentó la teoría de la invasión extraterrestre porque en esos videos virales de dudosa procedencia podía observarse una figura alienígena alta y de color grisáceo.

El dato de los cuatro adolescentes detenidos es una de las claves para lograr entender esta historia que de ciencia ficción no tiene mucho. Es que alrededor de 50 jóvenes comenzaron a lanzar todo tipo de pirotecnia generando pánico entre la gente que se encontraba en el centro comercial, mucho más teniendo en cuenta los incontables casos de tiroteos que suceden a menudo en Estados Unidos.

Advertidos por esta situación es que cerca de 60 patrullas llegaron al lugar temiendo que se trataba de ruidos de disparos. "La policía fue enviada para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse, explicó el oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega, a NBC News. "Algunos locales cerraron temporalmente para permitirnos despejar el área", detalló sobre el operativo.

Vega descartó todas las teorías y dijo que los extraterrestres no tuvieron nada que ver con el incidente del lunes. "No había extraterrestres. No se cerró ningún aeropuerto. No se oculta nada al público. JAJAJA", agregó.

Si bien hay quienes realmente creen que existe la vida extraterrestre, la gran mayoría se lo tomó con humor en las redes sociales y aprovechó para desplegar todo su ingenio para hacer bromas y memes.

Los vídeos que circularon en las redes eran de baja calidad y a partir de esas imágenes es que se crearon todo tipo de conjeturas, las cuales la Policía ni consideró más allá de las declaraciones posteriores de Michael Vega. Miami Mall Alien se hizo tendencia en X con reacciones de todo tipo, entre los más escépticos y quienes solo querían pasar el rato.

Más allá de lo descabellado que puede sonar la teoría de los extraterrestres en las afueras del centro comercial de Miami, las propias autoridades dieron pie a este tipo de especulaciones hace pocos meses atrás.

Tres militares retirados del ejército de los Estados Unidos comparecieron el pasado julio en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre “fenómenos anómalos no identificados”, conocidos popular mente como objetos voladores no identificados (OVNI o FANI por sus siglas en inglés).

Los tres exmilitares coincidieron sobre el avistamiento de ovnis por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero también sobre el supuesto hallazgo de evidencia de cuerpos biológicos no humanos de los cuales el gobierno norteamericano tiene conocimiento.

Ryan Graves, expiloto de la Marina de Estados Unidos; David Fravor, expiloto de combate; y David Grusch, oficial de la Fuerzas Aéreas y exoficial de inteligencia, se presentaron ante un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes para hablar bajo juramento del fenómeno ovni.

"Si los ovnis son drones extranjeros, se trata de un problema urgente de seguridad nacional. Si se trata de otra cosa, es un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de vuelo", dijo Graves quien actualmente dirige Americans for Space Aerospace, un grupo fundado por él mismo para animar a los pilotos para que informen sobre incidentes con ovnis.

Graves y Fravor testificaron bajo juramento sobre sus propios avistamientos de ovnis mientras se encontraban en servicio militar, mientras que Grusch denunció que el gobierno estadounidense ha encubierto investigaciones sobre los avistamientos.