Zelenski reconoce que la negativa de Moscú a un alto el fuego "dificulta la situación"

Volodymyr Zelensky ha manifestado su profunda preocupación por el rechazo ruso a un alto el fuego, señalando que esta postura obstaculiza significativamente los esfuerzos para alcanzar la paz. El presidente ucraniano destacó que la intransigencia de Moscú representa un serio impedimento para los intentos de resolver el conflicto, respaldados tanto por Ucrania como por líderes occidentales.

Rusia continúa manteniendo una posición inflexible que prolonga el sufrimiento de la población ucraniana, generando incertidumbre sobre el futuro de la región.

"Vemos que Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesará los asesinatos. Esto dificulta la situación. Si no está dispuesta a cumplir una simple orden de detener sus ataques, podría requerir esfuerzos considerables para persuadir a Rusia de que quiera implementar algo mucho más importante: la coexistencia pacífica con sus vecinos durante décadas", escribió Zelenski en sus redes sociales el sábado por la noche.

La intervención de Donald Trump en las negociaciones añade una capa adicional de complejidad al escenario. Su propuesta de ir directamente a un acuerdo de paz ha sido interpretada como un intento de mediar, aunque algunos analistas lo perciben como una postura que podría beneficiar más a Putin que a Ucrania.

Los último ataques rusos del pasado viernes, que incluyeron 85 drones y un misil contra Ucrania durante la cumbre de Alaska, demuestran la continuada agresividad militar de Moscú.