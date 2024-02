"La revancha entre Biden y Trump es muy probable. Ni siquiera los problemas legales le impedirán ser el candidato republicano"

- Tras el gran arranque de Trump en las primarias republicanas, ¿estamos más cerca de una revancha entre Biden y Trump?

- La revancha entre Biden y Trump es muy probable, salvo que ocurra algún problema grave de salud. Ni siquiera los problemas legales de Trump le impedirán ser el candidato en noviembre. En teoría, Trump podría presentarse a presidente desde la cárcel (no es que espere que esté en la cárcel en el momento de las elecciones). En 1920, el candidato del Partido Socialista Eugene V. Debs se presentó a las elecciones presidenciales estando en prisión por sedición (relacionada con su oposición a la Primera Guerra Mundial) y obtuvo casi un millón de votos. Debs fue indultado por el nuevo presidente Warren G Harding. Si fuera reelegido, dudo que Joe Biden se sintiera inclinado a indultar a Trump, pero podría convertirse en un punto de debate. Por ejemplo, si Trump acepta que ha perdido y concede las elecciones con elegancia, Biden podría estar dispuesto a indultarle. Gerald Ford indultó a Richard Nixon en parte para tratar de poner fin al Watergate y hacer avanzar al país. Por otra parte, Trump puede haber cruzado demasiadas líneas rojas para que eso suceda.

- ¿Cómo afectaría a Estados Unidos un segundo mandato de Trump?

- Hay muchos contrapesos que limitan a un presidente estadounidense. No puede aprobar nuevas leyes sin el consentimiento del Congreso. Es muy probable que el Senado sea republicano el año que viene, pero no está claro cómo irá la Cámara de Representantes. Incluso si Trump disfrutara del control conjunto del Congreso, no está muy claro qué legislación importante quiere promulgar. Trump parece centrarse más en el uso de órdenes ejecutivas y sus prerrogativas presidenciales directas. Hay lugares en los que realmente puede cambiar la política, pero sólo en ciertas áreas políticas. Deberíamos preguntarnos, ¿cuán diferente será Trump 2.0 de Trump 1.0? En muchos aspectos, probablemente serán bastante similares. Utilizará sus órdenes ejecutivas para hacer retroceder la normativa medioambiental introducida por Joe Biden. Llenará los poderes ejecutivo y judicial con personas que compartan su visión del mundo. Tomará medidas drásticas en materia de inmigración. Sin embargo, habrá algunas diferencias. En primer lugar, Trump cree que no tuvo tanto éxito como presidente la primera vez porque no contaba con suficientes personas leales en la burocracia federal. Su equipo habrá dedicado más tiempo a identificar a los leales, por lo que es probable que haya menos resistencia interna a él dentro de las operaciones del Gobierno federal de lo que fue el caso durante su primera administración. En segundo lugar, existe cierta incertidumbre sobre cómo será la política exterior de Trump. Él rompió con la política exterior tradicional de EE UU en algunos aspectos -como su guerra comercial con China y su retirada de los Acuerdos Climáticos de París-, pero es bastante sorprendente lo mucho que Biden preservó en términos de acción exterior de su predecesor. Biden se ha volcado con los ucranianos para derrotar la invasión rusa de su país, y algunos especulan con que Trump será más proclive a exigir la paz, pero esto es realmente incierto. De hecho, no estoy seguro de que Biden siga tan comprometido con Ucrania como creemos. Su retirada de Afganistán demuestra que es un presidente que a veces está dispuesto a "cortar por lo sano" en la escena internacional.