Sheinbaum reacciona con tibieza a la corrupción de PEMEX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todavía no corta el cordón umbilical que le une con su mentor, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el legado político que heredó del carismático fundador del movimiento Morena está demostrando estar contaminado y tóxico, «la doctora» está apostando por ser una heredera fiel. De momento.

Sheinbaum, bajo la presión de EE UU y la constante amenaza arancelaria, está siendo testigo de cómo aflora la corrupción por el contrabando de combustible en el seno de la empresa estatal PEMEX que implica a altos mandos de la Armada mexicana o la detención del exsecretario de Seguridad (equivalente al consejero de Interior) del Gobierno de Tabasco por ser al mismo tiempo líder del grupo criminal La Barredora, vinculado con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Esta semana, EE UU sancionó a una diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Sheinbaum se escudó en la «falta de pruebas» para evitar entrar en una condena política.

En el tradicional discurso con motivo del desfile del Día de la Independencia, el actual jefe de la Marina mexicana admitió la corrupción en el seno de la institución militar. «Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo». Con esta velada alusión se refirió a la trama donde estaban implicados los sobrinos del anterior almirante jefe de la Marina, Rafael Ojeda, por beneficiarse de introducir gasolina y diésel a México como si fueran lubricantes o aditivos exentos de impuestos, una práctica conocida como el «huachicol fiscal». El desfalco a la Hacienda mexicana es millonaria. Todos, cargos próximos a Obrador. «Ahora han dicho mucho (del caso de ‘huachicol’); que si el presidente López Obrador, que si sus hijos... Ahora, hasta a sus hijos los quieren meter. Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso» dijo esta semana Sheinbaum.

Desde hace años, la petrolera mexicana tiene pérdidas millonarias por el conocido «huachicol», otra modalidad de corrupción donde literalmente se roba el crudo extraído de ductos para su venta en el mercado negro. En el mes de mayo, la agencia estadounidense FinCEN alertó de que el robo consentido de petróleo se ha convertido en la segunda fuente de financiación de los cárteles. Solo en el primer trimestre de 2025, PEMEX ha reportado pérdidas de 5.471 millones de pesos (unos 280 millones de euros) de manera oficial. Se trata de un complejo entramado de corrupción en el ente público, de las autoridades aduaneras que permiten el tránsito del combustible a EE UU y empresas tapaderas a un lado y otro de la frontera que, además, suponen un fraude fiscal para las arcas públicas mexicanas de unos 177.000 millones de pesos en 2024 (unos 9.000 millones de euros).

En los últimos meses, México ha comenzado a dar golpes contra redes de «huachicoleros» en respuesta a las presiones de EE UU. Hasta el momento, Sheinbaum, lejos de realizar una intervención exhaustiva para limpiar toda la corrupción vinculada al ente público, anunció un plan para inyectar miles y miles de millones de pesos para rescatar a la petrolera mexicana.

«La doctora Sheinbaum se ha vuelto una experta malabarista que como dice una cosa dice otra, siempre tratando de cuidar al bien mayor, que para ella no parece ser ni la justicia, ni la verdad ni el castigo a la corrupción sin distingos que le exigen los mexicanos, sino cuidar en todo momento a su mentor político», escribía el columnista Salvador García Soto en El Universal.

Por su parte, el líder criminal, el agente doble infiltrado en el Gobierno de Morena, acaba de llegar a México tras ser localizado en Paraguay. ¿Cantará? ¿Aguará el primer aniversario de Sheinbaum como presidenta el próximo día 1 de octubre?.