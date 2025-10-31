Trump celebra Halloween con una multitud de niños en la Casa Blanca horas después de regresar de su gira por Asia

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania recibieron a decenas de niños disfrazados en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en una celebración con decoraciones otoñales, calabazas y luces naranjas. Los asistentes, muchos de ellos hijos de empleados gubernamentales y militares, lucieron disfraces de Buzz Lightyear, dinosaurios, superhéroes y personajes de películas clásicas. La pareja presidencial repartió dulces en bolsas con el sello oficial de la Casa Blanca, mientras saludaban a las familias que hacían fila a lo largo del South Drive.

Ni el presidente ni la primera dama acudieron disfrazados. Trump vestía un traje azul con corbata roja y una gorra “USA”, mientras que Melania llevaba un abrigo marrón sobre un vestido naranja. La pareja apareció al ritmo de una versión orquestal de Thriller de Michael Jackson, que marcó el inicio de la entrega de dulces. Según ABC News, el ambiente fue animado y familiar, con niños disfrazados incluso como el propio presidente y su esposa, lo que provocó sonrisas entre los asistentes.

El presidente había regresado a Washington ese mismo día tras una gira por Asia. Su participación en el evento fue interpretada como una muestra de continuidad institucional y cercanía con el público. A pesar de las tensiones políticas por el cierre parcial del gobierno, Trump decidió mantener la tradición de Halloween en la Casa Blanca, celebrada anualmente desde hace décadas.

Entre los disfraces más comentados se destacó una familia que recreó una ventanilla de autoservicio de McDonald’s, el restaurante favorito del presidente. También hubo gemelos vestidos como los personajes de El Resplandor, fantasmas, cazafantasmas y niños disfrazados de animales.

La celebración de Halloween en la Casa Blanca es una tradición que se remonta a mediados del siglo XX. El evento de este año se desarrolló con normalidad pese al contexto político, y aunque no se emitieron declaraciones sobre su impacto presupuestario, la Casa Blanca resaltó su valor simbólico como espacio de encuentro entre la presidencia y las familias estadounidenses.

El acto fue visto como una oportunidad para proyectar estabilidad institucional en medio de un clima político tenso. Aunque no se abordaron temas de actualidad, la presencia del presidente y la primera dama en un evento público y festivo fue interpretada como un gesto de normalidad y reconexión con la ciudadanía, especialmente con familias vinculadas al servicio público.