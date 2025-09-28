Asesinados un concejal y su escolta en un atentado en la zona más violenta de Ecuador

Hugo Obando, concejal de la localidad de Durán, en la zona costera de Ecuador, falleció este sábado tras resultar herido en un atentado en el que fue asesinado su escolta, según confirmó la Prefectura de la provincia del Guayas y el alcalde de Durán, Luis Chonillo.

"Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Obando, concejal de Durán. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor", publicó la Prefectura en sus redes sociales.

Chonillo, por su parte, apuntó: "Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad".

"Se ha apagado la vida de un servidor público íntegro, un luchador incansable que dedicó su trabajo y esfuerzo por un Durán mejor. Su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio quedarán grabados en la memoria de quienes lo conocimos y en el corazón de los duraneños", añadió.

La Fiscalía General del Estado, que abrió de oficio la investigación del atentado, ocurrido en el sector del Polideportivo La Ferroviaria, y dispuso las primeras diligencias, como el levantamiento del cadáver y de indicios balísticos, así como la toma de versiones preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia del sector.

De su lado, la Policía señaló que el agente Rubén Chávez "ofrendó su vida, producto de un cobarde ataque armado en Durán" y apuntó que "este vil acto no quedará impune".

Avanzó que ha desplegado sus unidades especializadas para capturar a los autores del asesinato ocurrido en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país andino.

El pasado lunes fue asesinado Javier Bolaños, director financiero de la Alcaldía de Durán, el municipio adyacente a la ciudad de Guayaquil que es desde hace un par de años el más violento del país andino.

En 2024, Durán registró una tasa de 145,98 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la mantuvo a la cabeza de las ciudades más violentas del país, un puesto que revalidó en el primer semestre de este año, al llegar a una tasa de 103,31 homicidios, de acuerdo a estadísticas del Ministerio del Interior recopiladas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.