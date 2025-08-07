Así paró esta mujer una estafa telefónica que pudo salirle caro y el banco la aplaude

Las estafas telefónicas continúan siendo una amenaza constante en España y otros países, y a pesar de las recomendaciones para evitarlas, muchas personas siguen cayendo en estas trampas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en la importancia de mantener la cautela, especialmente cuando se reciben llamadas sospechosas que se repiten en poco tiempo. Una buena práctica es evitar decir palabras afirmativas como “sí” u “ok” para no facilitar grabaciones que puedan usarse con fines fraudulentos.

Recientemente, una mujer en Finlandia demostró una gran habilidad para detectar y evitar un intento de fraude telefónico. Cuando contestó su teléfono, escuchó una grabación que simulaba una voz humana, informándole que su banco la estaba contactando debido a un cargo de 370 euros en su cuenta. La grabación le indicaba pulsar un número para comunicarse con atención al cliente.

Lejos de caer en la trampa, la mujer decidió pulsar el número y de inmediato verificó en la plataforma online de su banco que no existía tal cargo. Tras establecer contacto con una persona al otro lado de la línea, preguntó detalles sobre el supuesto cargo y solicitó que se identificaran el banco y la cuenta afectada. Ante su desconfianza, y después de que le pidieran datos bancarios personales, la mujer se negó a proporcionarlos, lo que provocó que la llamada fuera cortada de inmediato.

Esta acción rápida y sensata ha sido reconocida por el banco Osuuspankki, cuya experta en prevención de fraudes, Maija Ahonen, calificó el comportamiento de la mujer como ejemplar. Ahonen explicó que responder a este tipo de grabaciones puede alertar a los estafadores sobre un posible objetivo, y recordó que los bancos nunca solicitan información confidencial como números de cuenta o contraseñas por teléfono.