Así es el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo que ya está en el Caribe para luchar contra el narcotráfico

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, entró a aguas del Caribe con el objetivo de "combatir las amenazas transnacionales" y en medio de la disputa de su país con Venezuela.

"A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región", afirmó Holsey en un comunicado publicado en el portal del organismo militar estadounidense, informa Efe.

Este operativo marítimo en el área del Comando Sur de EE UU proviene por órdenes del secretario de Guerra (Defensa) estadounidense, Pete Hegseth, quien dirige el grupo de ataque del portaaviones, y en apoyo a directrices de su presidente de desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar narcoterroristas para defender su territorio.

El portaaviones acompañará a la Unidad Expedicionaria 22 a bordo del USS Iwo Jima, como parte del la operación militar Southern Spear (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Así es el USS Gerald R. Fordo, el portaaviones más grande del mundo

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con más de 100.000 toneladas de desplazamiento, y una capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, y es considerado por la Marina de Estados Unidos como la "plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo".

El Gerald R. Ford, que mide más de 335 metros de eslora y funciona con energía nuclear, cuenta con un sistema pionero de catapulta de aviones para el despegue electromagnético, radares avanzados y reactores nucleares, que alimentan ininterrumpidamente los motores del navío.

La imponente maquinaria que lleva en su interior incluye decenas de aviones, algunos de ellos cazas furtivos F-35, helicópteros y drones. Mark Cancian, asesor principal de defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aseguró a "The Washington Post" que operar un portaaviones tiene un coste de 8,4 millones de dólares al día, lo que refleja la magnitud y la complejidad de mantener en funcionamiento el buque de guerra más avanzado del mundo.

A bordo del Ford se encuentra la Carrier Air Wing Eight, compuesta por nueve escuadrones que aportan capacidades de ataque, guerra electrónica, vigilancia, mando y control, y apoyo logístico. Entre ellos figuran: F/A-18E/F Super Hornet (ataque y superioridad aérea); E/A-18G Growler (guerra electrónica); E-2D Advanced Hawkeye (alerta temprana y control aéreo); MH-60S y MH-60R Seahawk (rescate, guerra antisubmarina y apoyo táctico) y C-2A Greyhound (transporte logístico y de personal).

Pruebas de choque

Durante su periodo de pruebas, el USS Gerald Ford resistió en 2021 el impacto de tres explosiones submarinas conocidas como pruebas de choque a nivel de buque, que acreditaron su capacidad para resistir fuertes impactos y seguir operando en condiciones extremas.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido de manera sumaria en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, ataques en los que han muerto la mayoría de sus tripulantes.