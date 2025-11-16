Este país es el más barato del mundo para cortarse el pelo: te sorprenderá saber sus precios

De entre todos los trabajos que existen en el mundo, uno de los clásicos es el del peluquero. Cualquier persona necesita arreglarse, cortarse o teñirse el cabello, y así la peluquería es de los pocos servicios esenciales que ni siquiera la Inteligencia Artificial va a hacer desaparecer. En España, los precios son más o menos baratos en función de la ciudad o región, pero mirando al resto del planeta, podemos ver de impuestos de lujo a valores asequibles. Por eso, nos puede sorprender cuál es el país donde es más barato cortarse el pelo.

Y no es otro que Argentina, nuestros "vecinos de idioma", aunque no desde hace mucho. Un estudio llevado a cabo por NetCredit investigó el precio del servicio para hombres y mujeres en todo el planeta, y si bien cada nación o región cuenta con su moneda, la investigación se llevó a cabo evaluando a cuánto saldría por la tasa de cambio. Asimismo, se llegó la conclusión de que en cualquier lugar del mundo, el servicio para mujeres es bastante más caro que para el de hombres.

En sí, Argentina tiene el precio más barato del mundo en cuanto a peluquería si se toma en cuenta el promedio entre lo que cuentan los cortes de hombre y de mujer. La media, independientemente del género, saldría a 5,24 dólares estadounidenses al cambio, unos 4,5 euros.

Le sigue muy de cerca Zambia, con 5,26 dólares estadounidenses (aunque la diferencia en euros apenas se nota) y Filipinas, con un promedio de 6,06 dólares (unos 5,21 euros). Otros países como Bosnia, Nepal, Nigeria, Bolivia, Kenia, Mozambique y Georgia también cuentan con un promedio bastante bajo.

En definitiva, cuatro de los diez países donde es más barato cortarse el pelo son africanos, y tan solo dos europeos. En cuanto a disparidad, es Nigeria el país donde la brecha entre cortes de pelo para hombres y mujeres es mayor. Si bien el precio de corte de mujer ronda los 13,4 dólares estadounidenses, el de hombre es apenas 1,8 dólares.

Dónde es más caro cortarse el pelo en el mundo: este es el único país que supera los cien dólares

En contraposición, muchos de los países donde es más caro cortarse el pelo están en Europa, siendo el más caro Dinamarca, que además, cuenta con la peculiaridad de ser el único país del mundo donde cortarse el pelo vale más de 100 dólares, y como no podía ser de otra forma, un corte de pelo de mujer. Mientras, el corte de pelo para los hombres en este país escandinavo tampoco es barato, y así, el promedio está en unos 75 dólares.

A Dinamarca le sigue Noruega, con un precio medio de 71 dólares, y Estados Unidos, con 69 dólares. Les siguen Japón, Suecia, Reino Unido, Singapur, Islandia. Kuwait y para completar el top diez de los países más caros, Suiza.