Así vivió un español el bombardeo en Doha: "al principio pensé que eran fuegos artificiales"

Este lunes, Irán bombardeó dos bases estadounidenses en Medio Oriente en represalia a los ataques que realizó Washington durante el fin de semana sobre varios puntos clave para el desarrollo del programa nuclear del régimen ayatolá iraní. Desde Teherán enviaron al menos un misil contra la base militar de Estados Unidos en Irak, y más de una docena contra 'Al Udeid', su puesto más importante en el Golfo Pérsico, cerca de Doha, en Qatar.

En esta base aérea de 'Al Udeid', donde EE UU tiene desplegadas a más de 10.000 de sus tropas, fue desalojada casi por completo seis días antes de que se produjera el bombardeo iraní, si bien momentos antes fue finalmente vaciada. Además, Qatar anunció el cierre de su espacio aéreo menos de una hora antes de ser agredido por Irán, por lo que se especula que podrían conocer los planes ayatolás de antemanos.

La población que vive en Qatar, a pesar de todo, vivió con miedo y expectativa los bombardeos. Desde LA RAZÓN conseguimos contactar con un joven español que reside en Doha, la capital catarí, que se encuentra a apenas 40 kilómetros de distancia de la base estadounidense que fue atacada este lunes. Nos transmitió sus impresiones acerca de este suceso, así como la sensación general que se vive en el país actualmente, al día siguiente del bombardeo.

Así vivió un español el bombardeo en Doha lanzado por Irán

Lo primero que más resalta Nacho Martínez, un español que vive la roza empresarial de Doha, un barrio colmado de rascacielos en la capital catarí, es el gran ambiente de seguridad de ofrece el país. Y es que Qatar es considerada una de las naciones más seguras del mundo, además de que se le asocia con el lujo y las bajas tasas de criminalidad. Como él mismo hacía chance: "Aquí te dejas el móvil en una mesa de restaurante, y al día siguiente sigue en el mismo sitio".

Muchos ciudadanos de Doha creían que Irán actuaría en respuesta a los ataques de EE UU contra sus puntos estratégicos, pero "pensábamos que lo harían en Irak o en Siria, no en Qatar", comentaba Nacho. El gobierno catarí mantiene buenas relaciones diplomáticas con muchos países del entorno, entre ellos Irán, por lo que no es de extrañar la sorpresa ante esta agresión en su territorio.

Tanto la embajada de EE UU como la de Reino Unido urgieron el lunes a sus ciudadanos residentes en Qatar para que buscaran refugio 'hasta nuevo aviso' horas antes del ataque. La embajada de España, según nos compartió Nacho, no envió un comunicado hasta que culminó el bombardeo, pidiendo precaución por si sucedía una segunda oleada.

Minutos antes de que Irán lanzara sus misiles contra la base aérea de 'Al Udeid', la población se encontraba haciendo vida 'normal'. Nacho, el español al que entrevistamos desde LA RAZÓN, estaba cambiándose se ropa para ir a jugar al pádel. Cuando comenzaron a escucharse los proyectiles, al principio no le dio demasiada importancia ya que, como nos ha confesado, pensaba que se trataba de "fuegos artificiales", ya que en Doha se celebran muchos eventos donde es normal que se utilicen.

Sin embargo, como los ruidos se hicieron más fuertes y continuaron durante varios minutos, tanto su compañero de piso como él se miraron el uno al otro y ya se dieron cuenta de que no se trataba de simple pirotecnia, sino de un ataque con misiles por parte de Irán. Al mirar por la ventana, que no dejaba de temblar, pudieron ver cómo se iluminaba todo el cielo ante ellos, mientras las defensas antiaéreas qataríes eliminaban la amenaza sin que se reportaran heridos ni daños mayores.

Como Nacho, muchos residentes en Doha corrieron a refugiarse en el hall de los edificios o en los sótanos, hasta que amainó la amenaza aérea. Transcurrido poco más de una hora, la situación pareció mejorar, y Nacho regresó a su piso en el rascacielos, donde permaneció informado a través de los canales de televisión. Como declaraba, recibió docenas de mensajes con desinformación de distinta índole, algunos alertando de un segundo ataque inminente, otros pidiendo que la gente no se resistiera, etc.

Por suerte, a través de un grupo de WhatsApp que conecta a los españoles residentes en Qatar, sus miembros estuvieron intercambiando información útil de última hora y formando una red de apoyo ante la situación de riesgo. Nacho nos expresó que en algunos puntos de la capital sí que se vivió algo de caos, especialmente al comienzo el bombardeo. Uno de sus amigos, que se encontraba en un centro comercial esperándole para jugar al pádel, vivió momentos de tensión y desconcierto hasta que pudo acudir a un lugar seguro.

Las calles cataríes, normalmente con mucho bullicio, pronto quedaron prácticamente vacías, con vehículos militares patrullando las avenidas. Trascurridas unas tres horas desde el comienzo del ataque iraní, Qatar volvió a abrir su espacio aéreo, aunque la situación general de expectación continuó durante más tiempo. Muchos ciudadanos esperaban otro posible ataque durante la madrugada que, por fortuna, no se produjo.

Este martes, la vida en Doha parece haber vuelto a una normalidad relativa, si bien casi todos los empleados que han tenido la opción de teletrabajar así han procedido. Como explica Nacho, la mayoría de empresas de España en Qatar han dado esta opción a sus trabajadores durante al menos una semana, y muchos compatriotas han aprovechado para salir del país este tiempo, por precaución.

A pesar de que el espacio aéreo ya este abierto de nuevo, muchos pasajeros han cancelado sus futuros vuelos a Qatar. Otras personas han cancelado sus contratos de alquiler para abandonar el país temporalmente hasta asegurarse de que la situación se normaliza. Nacho, por su parte, nos ha confesado que se quedará en Doha, ya que le queda menos de un mes para tener que regresar a España, y cree que el conflicto no escalará durante este tiempo.

En la tarde de este martes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que su intención es "respetar el alto el fuego" acordado con Israel y anunciado por Estados Unidos tras diez días de ataques entre las partes, "si Israel no viola la tregua", como ha compartido EuropaPress. "Si el régimen sionista no viola este alto el fuego, Irán tampoco lo violará", ha dicho durante una conversación telefónica con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, según un comunicado de la Presidencia iraní.