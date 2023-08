India muestra su "firme propuesta" por el "polémico mapa" de China en el que incluye territorios indios bajo control de Pekín

India ha mostrado su "preocupación" y "firme protesta" después de la publicación de un mapa oficial por parte de las autoridades chinas en las que se incluyen territorios indios bajo control de Pekín. "Hemos presentado ante China una firme protesta a través de canales diplomáticos en torno al llamado 'mapa estándar' para 2023, que reclama territorios de India", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi.

En concreto, este mapa recoge territorios en el estado de Arunachal Pradesh y zonas en disputa como si fueran propiedad de China. Ciertas controversias que han provocado un repunte de las tensiones bilaterales en torno a este asunto durante los últimos años. "Rechazamos estas afirmaciones, que no están fundamentadas. Estos pasos por parte de China sólo complican la resolución de la cuestión fronteriza", ha resaltado en un breve comunicado publicado por el Ministerio a través de su página web.

Asimismo, el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ha acusado a Pekín de presentar "reclamaciones absurdas". "China ha presentado un mapa con territorios que no son suyos. Es una antigua costumbre", ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión india NDTV. "Presentar un mapa con partes de India no cambia nada. Nuestro Gobierno es muy claro sobre lo que es nuestro territorio. Hacer reclamaciones absurdas no convierte los territorios de otros en tuyos", ha zanjado Jaishankar.

¿Por qué India y China se enfrentan por ciertos territorios en la frontera entre ambos países?

India ha mostrado en los últimos años su enfado ante los intentos de China de apropiarse de territorios bajo control indio. La tensión se refiere a una disputada frontera de facto de 38.000 kilómetros cuadrados alrededor del Himalaya, denominada Línea de Control Actual, y que estaría mal demarcada. Y es que la presencia de ríos, lagos o capas de nieve hace que la línea pueda cambiar en algunos lugares, y de esta forma, se relacionen más a China o a India. En 1962, incluso, Pekín y Nueva Delhi se enfrentaron en una breve guerra por su frontera.

Estas protestas se producen días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, hablaran al margen de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, tras lo que fuentes oficiales indias indicaron que ambos países habían acordado "intensificar sus esfuerzos" para reducir las tensiones fronterizas. Wu Wenzhong, encargado de planificación del Ministerio de Recursos Naturales, indicó el lunes que el mapa jugará un papel importante a la hora de estructurar el desarrollo del país y apostó por "acelerar la aplicación de los datos de información geográfica, como mapas digitales, navegación y posicionamiento, para el desarrollo de la economía digital", tal y como recogió el diario 'China Daily'.