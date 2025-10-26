Tailandia inicia un año de luto nacional tras la muerte de la Reina Madre

La reina madre de Tailandia, Sirikit Kitiyakorn, falleció el viernes 24 de octubre a los 93 años en el hospital Chulalongkorn de Bangkok, tras una larga convalecencia marcada por problemas cardiovasculares. El gobierno tailandés ha decretado un año de luto nacional, durante el cual el cuerpo de la reina reposará en capilla ardiente en el Gran Palacio de Bangkok. La población ha comenzado a vestir de negro y a colocar retratos dorados de la monarca en espacios públicos y domicilios, en señal de respeto y veneración.

Sirikit fue esposa del rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX), quien reinó durante siete décadas, y madre del actual monarca, Vajiralongkorn (Rama X). Su imagen está profundamente ligada a la consolidación de la monarquía como eje cultural y espiritual del país. En su juventud fue apodada la “Jackie Kennedy de Asia” por su elegancia y presencia internacional.

De acuerdo con el Bangkok Post, el cuerpo de la reina madre será expuesto durante doce meses en el Gran Palacio, siguiendo la tradición real tailandesa que contempla largos periodos de velatorio antes de la cremación oficial. Durante este tiempo,se espera que miles de ciudadanos acudan a rendir homenaje. El gobierno ha pedido a las instituciones públicas y privadas que adapten sus actividades al luto nacional, incluyendo la suspensión de celebraciones y espectáculos.

El fallecimiento de Sirikit marca el fin de una era para la monarquía tailandesa, que atraviesa un periodo de reestructuración bajo el reinado de Vajiralongkorn. El rey ha ordenado que todos los miembros de la familia real observen el año de duelo y ha reforzado el protocolo ceremonial en torno a la figura materna. La muerte de la reina madre podría influir en el equilibrio interno de la corte, donde las tensiones entre facciones han sido objeto de atención en los últimos años.

Nacida en 1932 en una familia aristocrática, Sirikit fue coronada reina consorte en 1950 y acompañó a Bhumibol en sus giras por todo el país, promoviendo proyectos sociales, culturales y religiosos. Su papel fue clave en la construcción de una monarquía cercana al pueblo, especialmente en las zonas rurales. Aunque se retiró de la vida pública tras sufrir varios accidentes cardiovasculares, su figura siguió siendo objeto de devoción nacional, con miles de retratos y altares en todo el país.

Durante el año de duelo, se suspenderán festivales, conciertos y celebraciones públicas en toda Tailandia. Según Bangkok Post, las escuelas incluirán actividades conmemorativas, y los templos budistas organizarán ceremonias en honor a la reina madre. El Ministerio de Turismo ha anunciado que los visitantes extranjeros serán informados sobre las restricciones culturales vigentes durante este periodo.