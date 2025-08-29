Australia frustra un intento de secuestro de un avión de pasajeros por parte de presuntos terroristas

La Policía Federal Australiana (AFP) ha detenido a un individuo vinculable con un intento inusual de secuestrar un avión de pasajeros en un aeropuerto de Australia con la intención de volarlo hacia una nación de Oriente Medio. Las pesquisas, calificadas como “extrañas” por expertos del sector, han sido llevadas a cabo con discreción debido a órdenes de supresión vigentes en el caso.

Según medios locales, el plan del presunto secuestrador incluía llevar la aeronave hasta el Medio Oriente, haciendo múltiples escalas para repostar combustible. Las agencias federales y de inteligencia han impulsado una investigación profunda, aunque aseguran que la amenaza pública ha sido totalmente neutralizada

El Primer Ministro Anthony Albanese ha sido informado del incidente, y el Departamento de Seguridad Nacional (Home Affairs) ha iniciado conversaciones con operadores aeroportuarios para reforzar los controles. Hasta el momento, no se ha vinculado este intento con ningún gobierno exterior, aunque se investiga si pudo existir un móvil antisemita o simpatías pro-Medio Oriente.

El piloto David Oliver, consultado en televisión, calificó el caso como “bastante extraño”, destacando los estrictos protocolos de seguridad vigentes tanto en tierra como dentro del avión. Por su parte, el ministro de Salud, Mark Butler, afirmó que cualquier reporte de intento de secuestro genera una profunda inquietud y preocupación entre la población

El caso ya fue llevado a tribunalesy sigue bajo investigación, con el sospechoso aún en custodia. Las autoridades resaltan que no existe amenaza adicional para la aviación civil australiana