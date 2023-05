Bajmut, la pírrica victoria rusa por un objetivo irrelevante que le ha costado 100.000 bajas y la muerte de 10.000 mercenarios de Wagner

Rusia declaró el pasado domingo, 21 de mayo, la victoria sobre Bajmut tras un asedio de casi un año. La batalla marca la primera victoria rusa reclamada sobre una gran ciudad desde la captura de Severodonetsk y Lysychansk en el verano de 2022, es decir, hace casi un año. En cualquier caso, además, la batalla por Bajmut no ha terminado ya que las fuerzas ucranianas están contraatacando los flancos norte y sur de la ciudad.

¿Qué significa esta victoria? La toma de la ciudad originalmente tenía la intención de facilitar las ofensivas rusas para rodear a las grandes fuerzas ucranianas en el este y específicamente para tomar la ciudad grande y fortificada de Slovyansk desde múltiples direcciones. De hecho, Bajmut no era un objetivo principal de Rusia durante las primeras fases de la guerra: el mando militar ruso lo que pretendía era asegurar las fronteras administrativas de la región de Donetsk mediante la toma de los principales bastiones ucranianos como Slovyansk y Kramatorsk directamente. La liberación ucraniana de la mayor parte del óblast de Jarkiv en septiembre de 2022 puso fin a las amenazas rusas inmediatas a Slovyansk y, en segundo lugar, a Kramatorsk, con lo cual, entonces sí, Bajmut se convirtió en el principal objetivo operativo y político del Kremlin, pero como un "trofeo" secundario.

El comando militar ruso buscó realizar tres maniobras simultáneas que rodearían y tomarían colectivamente el bastión de Slovyansk: un avance hacia el oeste a través de Severodonetsk-Lysychansk, un avance hacia el sur desde Izyum (sureste del Óblast de Kharkiv) y un ataque hacia el norte desde Bajmut. La idea era asegurar y avanzar a lo largo de la autopista E40, que conecta Izyum, Slovyansk y el área de Bajmut, para rodear rápidamente a las fuerzas ucranianas en el este de Donetsk y avanzar hacia las fronteras occidentales de la región. Así, la toma rusa de Bajmut fue una condición necesaria pero no suficiente para que este cerco masivo tuviera éxito.

Las fuerzas rusas capturaron Izyum a principios de abril del año pasado y el área de Severodonetsk-Lysychansk entre junio y julio, momento a partir del cual comenzaron a lanzar ataques localizados al sureste y este de Bajmut.

Las operaciones ofensivas rusas en Severodonetsk y Lysychansk demostraron ser extremadamente costosas y lentas y consumieron una gran proporción de las capacidades ofensivas rusas en Donbas. Esto obligó al comando militar ruso a dejar de priorizar el amplio cerco en el óblast de Donetsk para completar la toma de esas dos ciudades.

Las fuerzas de Wagner junto con las unidades chechenas y rusas regulares operaron en Popasna (a unos 26 km de Bajmut) e hicieron avances ocasionales hacia el oeste hacia Bajmut, pero principalmente priorizaron la captura de Lugansk. Comenzaron asaltos localizados alrededor de los asentamientos al este y sureste de la ciudad, utilizando Popasna y los territorios previamente ocupados por Rusia como trampolines para futuras operaciones.

El Grupo Wagner también comenzó a expandir sus fuerzas mediante el reclutamiento de convictos, probablemente después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, prometiera a Putin mantener operaciones ofensivas durante el período en que las fuerzas regulares rusas no pudieran realizar más operaciones ofensivas en el teatro.

Las exitosas contraofensivas ucranianas en el óblast de Jarkiv en septiembre de 2022 que liberaron Izyum terminaron con la perspectiva de un amplio cerco de las fuerzas ucranianas en el este, lo que privó a los ataques de Bajmut de importancia operativa.

Moscú necesitaba una victoria

No obstante, los mercenarios de Wagner intensificaron sus ofensivas en Bajmut y se comprometieron por completo con la batalla en otoño de 2022, probablemente para lograr objetivos informativos y políticos en lugar de operativos. El Kremlin necesitaba desesperadamente cualquier victoria en el campo de batalla, ya que las fuerzas rusas sufrieron una gran derrota militar en Jarkiv en septiembre y en Lyman (unos 43 km al norte de Bakhmut) el 1 de octubre.

Las fuerzas de Wagner intensificaron sus ofensivas al noreste, sur y sureste de Bajmut tras el nombramiento del general del ejército afiliado a Wagner, Sergei Surovikin, como comandante del teatro el 8 de octubre. Prigozhin afirmó más tarde que él y Surovikin comenzaron la operación "Molino de carne de Bajmut " para inmovilizar a las fuerzas ucranianas. El propósito de los esfuerzos no estaba claro: no había otras ofensivas rusas significativas en marcha y las contraofensivas ucranianas culminaron con la liberación del Óblast de Jerson occidental.

Las ofensivas altamente desgastantes de Wagner comenzaron a mostrar signos de culminación a fines de diciembre de 2022 y en enero de 2023. La doctrina militar estadounidense define la culminación como el “punto en el que una fuerza ya no tiene la capacidad de continuar su forma de operaciones, ofensivas o defensivas”, y cuando “una fuerza no puede continuar el ataque y debe asumir una postura defensiva o ejecutar una pausa operativa”. "Una fuerza puede continuar sus operaciones después de la culminación, pero normalmente en una condición muy degradada. La tasa de avance de las fuerzas de Wagner se desaceleró y las fuerzas ucranianas pudieron hacer retroceder a los rusos desde zonas del este de la ciudad.

Grandes pérdidas por parte de Wagner

Los mercenarios rusos comenzaron a sufrir grandes pérdidas en esta batalla el área de Bajmut y escasez de municiones, pero continuaron avanzando en la zona este de las afueras Bajmut. Las muertes de miembros de Wagner se multiplicaron por 2,5 en diciembre y funcionarios estadounidenses señalaron que al menos 1.000 mercenarios de Wagner murieron en acción en diciembre. La introducción de fuerzas regulares rusas en los flancos de Bajmut probablemente compensó temporalmente la culminación de la ofensiva del Grupo Wagner al permitir que estas fuerzas e concentraran en la ciudad y conservaran la iniciativa en la lucha urbana.

A pesar de la llegada de refuerzos el ejército ucraniano bloqueó los esfuerzos rusos para envolver o rodear Bajmut en marzo, lo que obligó a las fuerzas de Wagner a luchar en la ciudad y sufrir pérdidas significativas durante los próximos dos meses. Las fuerzas de Ucrania llevaron a cabo una serie de retiradas controladas y gradualmente estabilizaron la geometría del campo de batalla eliminando la amenaza de cerco o envolvimiento. El ritmo de los avances rusos al norte y al sur de la ciudad disminuyó y las fuerzas rusas no pudieron interceptar físicamente a los GLOC ucranianos a pesar de afirmar que tenían “control de fuego” sobre las dos carreteras hacia la ciudad.

Los oficiales militares ucranianos incluso observaron el 15 de marzo que los ataques de Wagner habían disminuido notablemente en la ciudad y sus alrededores, solo dos semanas después de que Prigozhin anunciara que sus fuerzas rodearían inminentemente a las fuerzas ucranianas. El ritmo de Wagner probablemente disminuyó como resultado del combate urbano de alta intensidad.

Según el Institute for the Study of the War ISW evaluó que la defensa ucraniana de Bajmut fue una decisión estratégicamente acertada, ya que los ucranianos agotaron a las fuerzas de Wagner. Además, si bien Bajmut no es intrínsecamente un objetivo operativa o estratégico, su defensa se volvió más significativa cuando las fuerzas rusas decidieron comprometer elementos de Wagner, tropas aerotransportadas rusas (VDV) y otras de menor calidad para la lucha.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, informó el 29 de marzo que el Grupo Wagner tenía alrededor de 6.000 profesionales y entre 20.000 y 30.000 reclutas y convictos restantes en la zona. La defensa ucraniana de la ciudad, a pesar de los altos costos sufridos, agotó e infligió bajas significativas al personal ruso que, de otro modo, podría haber reforzado otras direcciones antes de las contraofensivas ucranianas planificadas.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, declaró el 21 de mayo que las fuerzas rusas sufrieron 100.000 bajas mientras luchaban por Bajmut y el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que aproximadamente 10.000 soldados de Wagner han muerto desde diciembre de 2022.

Prigozhin anunció que todos los militares de Wagner dejarán el frente en Ucrania el 1 de junio para reconstituirse y entrenarse. No está claro si retirará por completo sus fuerzas de Bajmut en este momento, pero es muy probable que sus tropas deban iniciar una pausa operativa necesaria desde hace mucho tiempo. Y aunque negó el 23 de mayo que sus fuerzas estén agotadas y afirmó que Wagner recluta 10.000 efectivos por mes, también se negó a especificar si pronto reiniciarán las operaciones ofensivas en otros lugares. La intención anunciada de Prigozhin de retirar sus fuerzas del frente y darles dos meses para reconstituirse probablemente indica que evalúa que sus fuerzas se han agotado en combate, a pesar de sus negativas.

El período de reconstitución de dos meses anunciado por el Grupo Wagner podría hacer que estas fuerzas se queden fuera de partes clave de la contraofensiva ucraniana, dependiendo de cuándo y cómo comience. Funcionarios de defensa estadounidenses expresaron previamente su preocupación de que la defensa ucraniana de Bajmut socavaría sus planes de contraofensiva e instaron a quitarle prioridad a la defensa del enclave.

Llevar a cabo un relevo en el lugar mientras se está en contacto es una maniobra extremadamente desafiante que las fuerzas rusas probablemente tendrían dificultades para llevar a cabo, incluso si el Ministerio de Defensa ruso acepta emprenderla. Las fuerzas rusas continúan transfiriendo elementos aerotransportados, de fusiles motorizados y de fuerzas especiales para reforzar los flancos de Bajmut y, en principio, estas fuerzas adicionales podrían participar en la operación de socorro en el lugar de Wagner. Sin embargo, no estarán disponibles para defenderse de las operaciones de contraofensiva ucraniana en otros sectores del frente.

En definitiva, la batalla de Bajmut mostró varios fallos clave en la planificación y realización de maniobras operativas rusas: el mando militar siguió realizando un asalto implacable contra Bajmut después de que la ciudad perdiera su importancia operativa original y no lograra ajustar sus objetivos militares de forma adecuada. El Kremlin, evidentemente, persiguió cualquier victoria potencial para generar efectos propagandísticos y permitió a Prigozhin gastar una gran cantidad de municiones rusas y miles de prisioneros reclutados y luego más fuerzas profesionales para mantener una batalla sin importancia operativa en Bajmut.

Ni siquiera está claro que la batalla de Bajmut haya terminado. Las fuerzas ucranianas han estado realizando contraataques locales en los flancos de la ciudad, habiendo recuperado la iniciativa tras la culminación anunciada por Wagner. La decisión de permitir que termine la batalla o forzarla a una nueva fase ahora recae en Kiev. Por lo tanto, Ucrania ahora tiene la iniciativa en todos los niveles de la guerra en casi todo el frente.