Biden pide abrir una investigación por la presión de Trump a Ucrania

Tormenta en la Casa Blanca. El presidente niega que haya querido perjudicar al candidato demócrata.

El candidato demócrata, Joe Biden, ha pedido a la Casa Blanca que haga pública la transcripción de la conversación entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca niega que haya tratado de influir en el Gobierno de Ucrania para implicar al hijo de Biden en prácticas nepotistas. De hecho, insiste, fue justamente al contrario. Esto es, que los servicios de inteligencia de EEUU habrían espiado al presidente con la intención de fabricar un escándalo. Lo opina Donald Trump, que este fin de semana hizo suyo el análisis de quienes, como Gregg Jarrett, de Fox News, insisten en que un agente estadounidense husmeó en sus conversaciones. «¿Se le pidió oficialmente a esta persona que escuchara la conversación o las escuchó de forma secreta». Otro autor, Tom Fitton, extiende el círculo de las sospechas hasta los antecesores de Trump: «el supuesto escándalo de Ucrania no es más que otro esfuerzo sedicioso y maligno para proteger a la pandilla Obama/Clinton. De nuevo, filtraciones ilegales de información clasificada y labores de espionaje con Trump como objetivo».De fondo, la acusación de que Trump, directamente o persona interpuesta, habría presionado o presionó al presidente Zelensky, para encontrar información contra el candidato en las primarias demócratas, Joe Biden, cuyo hijo, Hunter Biden, habría ocupado un puesto importante en 2014 en el conglomerado ucraniano del gas, Burisma Holdings. Cuestionado por la prensa Trump ha asegurado sucesivamente desconocer la identidad del agente que sacó a la luz la información, así como que se trata de un hombre «ligado a un partido». Respecto a la supuesta conversación con Zelensky, tuvo y no tuvo lugar. En cualquier caso fue «una gran conversación. Una conversación muy apropiada. No podía haber ido mejor». Y ayer, de camino a un mitin electoral en Ohio y Texas, comentó que «la conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, y sobre la corrupción, toda la corrupción que tuvo lugar, fue en gran parte el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, ayuden a la corrupción que ya existe en Ucrania. Y Ucrania, Ucrania tiene muchos problemas». En conversación con el «Washington Post», el ex alcalde de Nueva York, y actual abogado y consejero de Trump, Rudolph Giuliani, explicó que ha «trabajado durante meses para lograr este momento» y que «seguirá presionando y presionando» para denunciar «las finanzas de la familia Biden». Durante varios años, Trump y su equipo han soportado las acusaciones de haber trabajado con Rusia para influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2016. La cuestión ucraniana podría ser la respuesta a quienes le acusan de connivencia con Moscú. Un escándalo que transforme la vieja narrativa en otra similar pero de signo contrario. Que sitúa a los demócratas en el ingrato papel de cómplices de una potencia extranjera. Devin Nunes, líder republicano en el comité de Inteligencia del Congreso, aseguró ayer en el programa Sunday morning futures de Fox News que la campaña de Joe Biden está «probablemente llegando a su fin». Explica que la información apareció por primera vez hace varios años, «cuando Hillary Clinton estaba tratando de asegurarse de que Biden no entrase en la carrera electoral». No obstante, hay voces en el Partido Demócrata que sostienen que este escándalo sí puede abrir la puerta para un proceso de «impeachment» al presidente.