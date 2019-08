Desde que llegó a poder, el presidente Jair Bolsonaro no ha podido cumplir gran parte de sus promesas por el bloqueo del Congreso. Sin embargo, sí que ha consentido que se arrase con el Amazonas y sea bautizado por los ambientalistas como «el destructor». Y no son solo los madereros, sino los mineros y ganaderos –quienes le auparon junto a los evangelistas durante la campaña electoral–, los grandes beneficiarios de un mandatario que en un futuro podría ser juzgado por crímenes universales contra el medioambiente. Aunque quizás cuando termine su mandato podría ser demasiado tarde, sin vuelta atrás. Es lo que se denomina el punto de no retorno.

La destrucción de la selva tropical en el Amazonas brasileño ha aumentado con rapidez en los meses que ha gobernado el presidente de extrema derecha, quien ha reducido los esfuerzos para combatir la tala, minería y explotación ganadera ilegales.

Aunque el Gobierno de Lula da Silva preservó algunas áreas, también tuvo grandes enfrentamientos con los pueblos indígenas por la creación de presas. Sin embargo, nada comparable a este Gobierno, que dio el pistoletazo de salida, un cheque en blanco para la empresas cuyas motosierras ya acechaban a arboles milenarios. Durante su campaña, Bolsonaro declaró que las amplias tierras protegidas de Brasil eran un obstáculo al crecimiento económico y prometió abrirlas a la explotación para fines comerciales. De hecho, «fundió» el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, lo cual supone entregar «el cordero al lobo», que dirían los cariocas. A ocho meses de su mandato, eso ya está sucediendo en la región. La parte brasileña de la Amazonía ha perdido más de 3.000 kilómetros de área boscosa desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero, un aumento de 39% respecto al año pasado, de acuerdo con la agencia del Gobierno que registra la deforestación. De hecho, ésta alcanzó los 2.254,8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen un 278% superior a la del mismo período del año anterior, según las últimas estimativas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) actualizadas este pasado martes. Los datos de junio, con un crecimiento del 88%, fueron cuestionados públicamente por Bolsonaro y desembocaron en la destitución del ex presidente de la institución, Ricardo Galvao.

Estos aumentos se registran en momentos en que el Gobierno ha retirado medidas medioambientales como las multas, advertencias y la confiscación o destrucción de equipo ilegal que haya en áreas naturales protegidas. Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente, quiere crear un mecanismo que permitiría reducir o suspender a discreción las pena. Ex funcionarios temen que dicho mecanismo debilitará la aplicación de las medidas aún más.