Bruselas amplía su investigación contra X por su sistema de recomendación

Bruselas ha ampliado este viernes su investigación contra X, la red social de la que es propietario Elon Musk, tras semanas de críticas por el perfil bajo demostrado por parte de la Comisión Europea . El Ejecutivo comunitario abrió el pasado mes de diciembre de 2023 una investigación contra X, anteriormente conocida como Twitter, al sospechar que no estaba combatiendo el contenido ilegal y la desinformación. A pesar de que en las últimas semanas Musk ha enfadado a varios líderes europeos al mostrar su apoyo a partidos euroescépticos, la Comisión Europea ha preferido no dar pasos en falso y ha pedido más tiempo antes de tomar medidas. Este vienes, el portavoz de temas digitales, Thomas Reigner, ha tenido que desmentir que Bruselas haya frenado sus investigaciones sobre las plataformas digitales para intentar congraciarse con la nueva administración Trump, de la que Musk será una pieza clave. Según el portavoz, el anuncio de este viernes, “ es completamente independiente de cualquier consideración política”.

En caso de concluir que la plataforma está incumpliendo la normativa europea, esto puede desembocar en una multa de un 6% de la facturación global de la compañía. En las últimas semanas, Musk ha mostrado su apoyo al partido ultra Alternativa para Alemania ( ha difundido una charla en directo con su líder, Alice Weidel), ha llamado “incompetente” al canciller alemán Olaf Scholz e incluso ha acusado al primer ministro británico, Keir Stamer, de haber tapado delitos sexuales contra menores cuando era fiscal. Bruselas asegura que no puede perseguir las opiniones políticas de Musk, quien partir del próximo 20 de enero formará parte de la Administración Trump al frente de un departamento de “eficiencia gubernamental”, y que tan solo puede actuar si se demuestra que el dueño de X ha alterado los algoritmos de la red social para que sus mensajes prevalezcan sobre los de otros usuarios o plataformas.

En 2022, entró en vigor una nueva ley sobre servicios digitales que obliga a las grandes plataformas (con más de 45 millones de usuarios al mes en la UE) a evaluar una vez al año los riesgos que causan a la sociedad. Esto exige a los amos de internet a informar sobre la publicidad emitida y luchar contra la manipulación intencionada de cuentas no verificadas. Esto incluye poner a disposición de las autoridades competentes el diseño de los algoritmos y la obligación de eliminar rápidamente el contenido ilegal.

Aunque el expediente continúa sin resolver, Bruselas ha dado un paso más este viernes al pedir a la red social que aporte , antes del 15 de febrero, documentos internos sobre sus sistema de recomendación, incluidos cambios recientes. Esto abarca también tener que conservar la información sobre futuros cambios en los algoritmos desde el 17 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, a no ser que la investigación concluya antes. Además, Bruselas quiere acceder también a la información técnica para entender la moderación de los contenidos y su relación con las popularidad de las cuentas.

“Estamos comprometidos a garantizar que todas las plataformas que operan en la UE respeten la legislación, cuyo objetivo es hacer que el entorno en línea sea justo, seguro y democrático”, ha señalado en un comunicado la comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

En realidad, este expediente abierto en 2023 contiene varias apartados. Según el Ejecutivo comunitario, X mantiene una estrategia de cuentas verificadas con una marca azul que engaña a los usuarios, ya que no se utilizar para comprobar la información veraz sino que tan solo verifica la identidad del emisor de los mensajes a través una cuenta bancaria y un numero de teléfono. En la práctica, eso se traduce en que tan solo es necesario pagar para obtener el signo azul. Además, Bruselas sostiene que existen evidencias de actores malintencionados que abusan de la existencia de estas cuentas supuestamente verificadas. Asimismo, el Ejecutivo comunitario también sospecha que X no es lo suficientemente transparente en cuanto a la publicidad, debido a que no proporciona un archivo de anuncios fiables y su diseño no permite la supervisión e investigación necesarias sobre los riesgos emergentes de la distribución de la publicidad en línea. Igualmente, la Comisión acusa a la red social de no proporcionar a los investigadores acceso a sus datos públicos en línea y obliga a estos a pagar tarifas muy altas si quieren acceder al interfaz de programación de aplicaciones.