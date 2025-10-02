Capturado el líder histórico de una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil tras más de una década prófugo

La policía brasileña logró la captura de Ederson Xavier de Lima, conocido como «Boré», en una operación estratégica desarrollada en una playa de Río de Janeiro. El delincuente, de 43 años y señalado como jefe del Comando Vermelho, fue sorprendido sentado en una silla de plástico, acompañado por dos cómplices, momento que fue registrado en un operativo encubierto.

La detención se realizó con precisión por agentes que se hicieron pasar por bañistas, quienes se aproximaron silenciosamente y redujeron al fugitivo sin generar incidentes. El procedimiento policial incluyó la rápida identificación de documentos falsos que el criminal intentaba utilizar para evadir su captura.

El historial delictivo de Boré es extenso y complejo. Pesaba sobre él un mandato de detención desde 2013, año en que inició su huida. Sus antecedentes judiciales incluyen ocho condenas previas por delitos como tráfico de drogas, receptación, extorsión y asociación para delinquir, lo que explica la persistente búsqueda durante más de una década.

Comando Vermelho: Una organización criminal histórica

El Comando Vermelho representa una de las organizaciones criminales más antiguas y consolidadas de Brasil. Fundado a finales de la década de 1970, este grupo mantiene su control sobre importantes sectores de Río de Janeiro, especializándose en el tráfico de armas y estupefacientes.

La estrategia del colectivo incluye prácticas de reclutamiento juvenil sofisticadas, como el financiamiento de celebraciones y eventos deportivos dirigidos a menores, lo que les permite expandir su influencia y asegurar nuevos integrantes para la organización.

La captura de Boré representa un golpe significativo para la estructura criminal, dado su estatus como líder histórico. Las autoridades han comunicado públicamente el operativo, destacando la precisión y profesionalismo en la detención de uno de los fugitivos más buscados vinculados al Comando Vermelho.

Los detalles proporcionados por el parte oficial se centran en las circunstancias de la aprehensión: la presencia de dos acompañantes, la utilización de documentos apócrifos y el despliegue de un dispositivo policial encubierto que permitió su captura sin sobresaltos.

La difusión mediática de las imágenes y la nota policial han generado un amplio seguimiento informativo, subrayando la importancia de este operativo para las autoridades de seguridad brasileñas.