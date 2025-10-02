Un violador que fingió su muerte para evitar la cárcel es finalmente condenado seis años después

James Clacher, de 57 años, ha sido finalmente sentenciado en el Tribunal Superior de Edimburgo tras fingir su muerte y huir a España para evitar enfrentar cargos por violación. El hombre había atacado a dos mujeres en sus propias casas en agosto de 2019 y septiembre de 2020, tras conocerlas a través de una aplicación de citas.

En mayo de 2022, mientras se enfrentaba a juicio, Clacher fue reportado como desaparecido en Airdrie, North Lanarkshire. Su coche fue hallado en el aparcamiento de Loch Long, en Argyll y Bute, en un intento de simular un suicidio. Sin embargo, las autoridades descubrieron que había huido a Nerja, en la Costa del Sol, donde vivía bajo una identidad falsa.

La Guardia Civil española lo detuvo en mayo de 2024 mientras hacía ejercicio en una playa. Fue extraditado a Escocia, donde fue declarado culpable de dos cargos de violación y condenado a ocho años de prisión, con dos años adicionales de libertad condicional.

El juez Lord Cubie calificó su intento de fuga como “cobarde” y destacó las “sorprendentes similitudes” entre ambos ataques. En uno de los casos, Clacher mintió sobre un supuesto ataque cardíaco de su hermano para presionar emocionalmente a su víctima, un acto que el juez describió como “despreciable”.

La fiscal Fiona Kirkby elogió la valentía de las víctimas y subrayó que los esfuerzos de Clacher por evadir la justicia fracasaron. También reafirmó el compromiso de las autoridades escocesas de colaborar con organismos internacionales para garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.