Un cementerio quiere cobrar más por enterrar difuntos con sobrepeso: un 'recargo' por tumbas más "anchas"

Un nuevo cargo adicional en el cementerio Danescourt, en Tettenhall (Wolverhampton) en Reino Unido, ha generado críticas entre vecinos y profesionales del sector funerario. La medida establece un aumento del 20% en el precio de las tumbas que excedan el ancho estándar de cinco pies (1,52 metros), aplicándose a aquellas que midan seis pies (1,83 metros) de ancho.

El Ayuntamiento de Wolverhampton justifica este ajuste por el aumento de los niveles de obesidad en la ciudad. Según datos locales, un tercio de la población adulta padece obesidad, una cifra superior al promedio nacional del Reino Unido. Antes de aplicar la nueva tarifa, el ayuntamiento ha consultado a 25 funerarias de la zona, recibiendo solo una objeción formal. Sin embargo, Ross Hickton, director de una de ellas, ha expresado públicamente su desacuerdo: “No es justo que las familias paguen más por el tamaño del ataúd de un ser querido. Estas personas han contribuido a la ciudad durante toda su vida”.

Costes extra para las parejas que quieran ser enterradas juntas

Desde el consistorio se argumenta que las tumbas más anchas implican costes logísticos adicionales, como la necesidad de excavar más terreno, usar equipos especializados y retirar más cantidad de tierra. Además, aseguran que otros municipios cercanos, como Birmingham y Walsall, ya aplican tarifas similares. El Instituto de Gestión de Cementerios y Crematorios considera que el cargo es comprensible, dado el uso adicional de espacio y recursos. “Hay que justificar cada intervención extra en el terreno. No se trata solo del espacio físico, también está en juego la seguridad del personal y la planificación a largo plazo”, ha explicado su director ejecutivo, Matthew Crawley.

Una situación que genera especial preocupación es la de parejas que desean ser enterradas juntas. Si una de las personas ya ha sido sepultada en una tumba estándar y la otra requiere una más amplia, las opciones pueden ser limitadas. En algunos casos, podría ser necesario comprar una segunda tumba o incluso considerar una exhumación para mantener la unidad familiar. No obstante, el ayuntamiento aclara que, siempre que haya espacio disponible, se permitirá enterrar ataúdes más grandes al final de las filas sin cargos adicionales.