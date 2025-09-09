"Los Choneros" y "Los Lobos", declarados organizaciones terroristas por los EE.UU.

El Secretario del Departamento de Estado, Marcos Rubio, ha anunciado las designaciones de "Los Choneros" y "Los Lobos" como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Estos grupos "han atacado y amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Están vinculados a las organizaciones delictivas extranjeras (OTF) designadas por Estados Unidos y a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano. En julio, las autoridades estadounidenses y ecuatorianas cooperaron para extraditar al líder de "Los Choneros", Fito Macías, quien fue el primer ciudadano ecuatoriano extraditado de Ecuador para comparecer ante la justicia en Estados Unidos", se frecuerda..

"Estados Unidos, en asociación con Ecuador y su presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo a nuestras dos naciones manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo los flujos de ingresos que financian el terrorismo y la actividad criminal de los cárteles de la droga" asegura el comunicado.