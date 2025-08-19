La coalición de socios de Ucrania se reúne para analizar la cumbre de Washington

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han convocado para este martes a las 12:15 horas una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios, con el objetivo de que los países socios de Ucrania hablen de los últimos acontecimientos.

El encuentro, confirmado por fuentes del Elíseo, está llamado a tratar la reunión celebrada el lunes en Washington y a la que asistieron el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, así como las garantías de seguridad que reclama Kiev. Será una reunión telemática y precederá al encuentro convocado a las 13.00 horas, también por videollamada, por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha citado a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete para hablar de Ucrania.