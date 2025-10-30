Condenados a seis años de prisión por planear sabotajes ferroviarios en Alemania al servicio de Rusia

El Tribunal Superior Regional de Múnich ha condenado a Dieter S., un ciudadano germano-ruso de 41 años, a seis años de prisión por espionaje a favor de Rusia, planificación de actos de sabotaje en infraestructuras ferroviarias alemanas y por su participación como paramilitar en el conflicto del este de Ucrania entre 2014 y 2016.

Según el tribunal, Dieter S. formó parte de una organización terrorista armada en la región del Donbás y mantenía vínculos estrechos con los servicios secretos rusos. Aunque el acusado negó haber participado en acciones bélicas, los jueces consideraron probada su implicación.

Junto a él fueron juzgados Alexander J. (38) y Alex D. (44), quienes recibieron penas de prisión en suspenso y multas económicas por colaborar en las actividades de espionaje y sabotaje. La fiscalía federal había solicitado penas más severas, especialmente para Dieter S., para quien pedía ocho años y ocho meses de cárcel.

La investigación reveló que el trío planeaba descarrilar un tren en Alemania como parte de una operación de sabotaje. Aunque los acusados alegaron que sus conversaciones eran “bromas”, las autoridades encontraron pruebas de planificación activa, incluyendo chats interceptados y vigilancia de infraestructuras críticas.

Dieter S., que trabajaba como vendedor de coches en Bayreuth, fue arrestado junto a Alexander J. en una operación policial en abril de 2024. El caso ha reavivado las alertas sobre actividades de inteligencia extranjeras en territorio alemán y la infiltración de redes prorrusas en Europa.