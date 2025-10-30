Una mujer es secuestrada y obligada a tatuarse el nombre de su captor en el abdomen

Una joven de 21 años fue secuestrada, agredida sexualmente y obligada a tatuarse el nombre de su captor en el abdomen, en un caso que ha conmocionado a Alemania. Según su testimonio ante el tribunal de Hamburgo, fue retenida durante una semana por su exnovio, Jaser A., de 33 años, y tres cómplices, quienes la utilizaron como esclava sexual.

El secuestro comenzó el 23 de agosto de 2023, cuando Jaser la abordó y la amenazó con un cuchillo. Posteriormente, fue llevada a un estudio de tatuajes, donde fue forzada a tatuarse el apodo de su agresor, “Elyas”, en letras cursivas y de gran tamaño sobre el estómago. “Es prácticamente un sello para demostrar a quién pertenezco”, declaró la víctima, que trabaja como enfermera.

Tras el tatuaje, fue llevada a su propio apartamento, donde sufrió golpes, violaciones y humillaciones continuas, mientras era filmada en condiciones degradantes. La pesadilla terminó cuando un equipo SWAT logró rescatarla tras recibir una alerta.

En 2024, Jaser fue condenado a nueve años de prisión y detención preventiva por violación, agresión, coacción y amenazas. El juez calificó su comportamiento como “inhumano” y elogió la fortaleza de la víctima por haber denunciado los hechos.

El tatuaje, que la joven ha intentado eliminar sin éxito, será objeto de una nueva audiencia en diciembre. El acusado no se presentó en la última sesión judicial alegando problemas de salud.