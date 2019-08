Corbyn pide una reunión de “urgencia” a la reina Isabel

El líder laborista, Jeremy Corbyn, no ha tardado en responder al órdago de Boris Johnson y, en una carta dirigida a la reina Isabel II, asegura que la suspensión del Parlamento, solicitada a la soberana por el primer ministro de Reino Unido, “no es aceptable”.

En la misiva, Corbyn pide una reunión a la monarca para trasladarle su preocupación por los planes del primer ministro de forzar la suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre al fijar para ese día el discurso de la reina en el que tiene que dar a conocer su programa de gobierno.

Concretamente, según informa el diario “The Independent”, Corbyn se ha dirigido a la reina para solicitarle un encuentro de “urgencia” ya que considera que el plan del ‘premier’ “privaría al electorado de la oportunidad de que sus representantes hagan rendir cuentas al Gobierno” en las semanas previas al Brexit, previsto para el 31 de octubre. Sin embargo, según un periodista del ‘Times’, la petición llegaría tarde ya que la decisión habría sido tomada este miércoles en la residencia de verano de la reina en Balmoral (Escocia).

Por otra parte, en una declaración remitida a los medios, Corbyn ha asegurado que su partido hará todo lo que pueda para impedir la operación de “rompe y rasga” del primer ministro. “He protestado en los términos más firmes posibles en nombre de mi partido y de todos los demás partidos de oposición que se van a unir” a la hora de decir que “suspender el Parlamento no es aceptable”.

Corbyn ha acusado a Johnson de querer “forzar una salida sin acuerdo de la UE”. “¿A qué le teme tanto que tiene que suspender el Parlamento para evitar que este discuta estos asuntos?”, se ha preguntado el líder laborista. En este sentido, ha adelantado que su partido presentará una ley para evitar la suspensión cuando el Parlamento retome sus sesiones la próxima semana y que también habrá una moción de confianza “en algún momento”. “Tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, no cerrarlo”, ha insistido el líder de la oposición.

La líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, también ha pedido reunirse con la reina para expresarle su “preocupación” por los “planes antidemocráticos” de Johnson. “Es un momento crucial en la historia de nuestro país y nuestro primer ministro está intentando de forma arrogante forzar un Brexit sin acuerdo contra la voluntad democrática”, ha denunciado.

“Es terrible que el primer ministro haya forzado a los líderes de la oposición ha emprender esta acción”, ha lamentado Swinson, en referencia al hecho de que hayan acudido a la reina, quien aunque jefa de Estado no se inmiscuye en la política. Algunos analistas consideran que Johnson ha puesto a Isabel II en una posición muy delicada al pedirle que suspenda el Parlamento. No obstante, ha añadido la líder liberaldemócrata, “debemos adoptar todas las medidas necesarias para evitar un desastroso Brexit sin acuerdo, para el cual no hay mandato”.

El presidente del Parlamento califica la pretensión de “aberración constitucional”

A las críticas a Johnson se ha unido la importante figura del prresidente del Parlamento británico, John Bercow, calificó este miércoles de “aberración constitucional” la medida anunciada.

“No importa cómo se disfrace, es cegadoramente obvio que el propósito de la suspensión ahora sería evitar que el Parlamento debata el Brexit y lleve a cabo sus tareas de moldear un rumbo para el país”, lamentó Bercow, que se encuentra actualmente de vacaciones. Según Bercow, en estos “momentos tempranos” en el liderazgo de Johnson al frente del Gobierno británico, éste debería “buscar establecer, en lugar de socavar, sus credenciales democráticos y su compromiso con la democracia parlamentaria”.