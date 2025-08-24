Crimen en Italia: una mujer fue asfixiada con film transparente y el asesino dejó una carta de disculpa a la familia

La localidad de Montecorvino Rovella, en la provincia de Salerno (Italia), está conmocionada por el asesinato de Tina Sgarbini, de 47 años, a manos de su expareja, Christian Persico, de 36. Según los investigadores encargados del caso, Persico utilizó un film transparente de cocina para asfixiarla, después de que la mujer intentara resistirse y luchar por su vida. Los Carabinieri hallaron en la vivienda de Sgarbini claros signos de la pelea, incluidas manchas de sangre y evidencias de la agresión.

Tina y Christian comenzaron su relación en 2016, pero la mujer había decidido poner fin a la convivencia unos meses atrás al considerar que la relación no tenía futuro. Sgarbini, madre de tres hijos de 24, 21 y 17 años fruto de una relación anterior, trabajaba como contable en una empresa de pinturas. Persico, en cambio, era obrero de la construcción y, según el padre de la víctima, no tenía empleo estable: “Mi hija le dijo que debía marcharse de casa porque hacía lo que quería y no trabajaba”, declaró a un medio televisivo italiano. La semana previa al crimen, la pareja había sido vista en un bar aparentemente tranquila, sin que nada hiciera presagiar la tragedia.

La reconstrucción del caso señala que tras el asesinato, Persico volvió a casa en estado de shock y dejó una nota a su madre en la que escribió: “He hecho una tontería”. Alarmados, sus familiares interpretaron esas palabras como una amenaza de suicidio e informaron inmediatamente a los Carabinieri. Cuando los agentes llegaron a la vivienda de Sgarbini, la hallaron muerta en el suelo. Mientras tanto, el agresor intentaba huir del escenario del crimen.

La autopsia y el arresto del agresor

La fiscalía dispuso la autopsia para confirmar las causas de la muerte. Los primeros exámenes de la médico forense, Marina D’Aniello, concluyeron que la víctima falleció por “asfixia mecánica externa”, y no descartaron que hubiera sido estrangulada o que se le hubiera introducido algún objeto en la boca.

Persico fue localizado y detenido horas después del crimen, no muy lejos del lugar de los hechos, con el rostro visiblemente golpeado. Los investigadores sospechan que pudo haber intentado lanzarse desde un puente cercano. Tras ser arrestado, fue trasladado a prisión preventiva. Durante el interrogatorio en la comisaría de Battipaglia, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. Su abogado, Michele Gallo, confirmó que apenas proporcionó sus datos personales y no respondió a ninguna otra pregunta, aunque se mostró “tranquilo y bastante lúcido”.