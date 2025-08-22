Agrede a su pareja en pleno centro de Madrid y se libera del táser arrancándose los arpones ante la policía

Un hombre fue detenido el pasado 20 de agosto en el distrito Centro de la capital tras ser acusado de agredir a su pareja en el interior de su vivienda. El incidente, ocurrido en la calle Montera alrededor de las 21:30 horas, desencadenó una intervención policial de alto riesgo, según confirmaron fuentes de la Policía Municipal.

El detenido, un ciudadano colombiano de 30 años, mostró una actitud extremadamente agresiva que obligó a los agentes a emplear medidas especiales de contención. La actuación policial se inició tras recibir varias llamadas de vecinos alertando sobre gritos provenientes de un tercer piso. Una vez en el lugar, los agentes encontraron dificultades para acceder al domicilio, hasta que la víctima confirmó desde el interior haber sido agredida.

Al ingresar en la vivienda, los agentes se enfrentaron a un escenario de gran tensión. El sospechoso mantenía una actitud violenta que requirió el uso de una pistola táser. Sin embargo, en un acto de fuerza inusual, el hombre logró arrancarse los arpones del dispositivo, lo que obligó a los agentes a efectuar un segundo disparo que tampoco logró inmovilizarlo.

Durante el operativo, los policías localizaron sustancias estupefacientes en el domicilio, entre ellas marihuana y lo que parecía ser mefedrona. La víctima declaró que su pareja había estado consumiendo drogas durante varias horas, lo que podría haber intensificado su comportamiento agresivo.

La mujer presentaba una lesión visible en el cuello y formalizó una denuncia por agresión tras ser atendida por los servicios de emergencia.

El agresor fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y evaluar el impacto de las sustancias encontradas en el desarrollo del incidente.