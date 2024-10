¿Cuánto dinero le cuesta a Ucrania acabar con las tropas de Putin?

Tanto Ucrania como el resto de países llevan ya más de dos años enviándole dinero para que las tropas de Volodimir Zelenski logren derrotar al Ejército ruso. Europa y Estados Unidos ya han mandado miles de millones de euros en ayuda militar, financiera y humanitaria, pero ¿cuánto le cuesta a Ucrania acabar con las tropas rusas?

Según indica a la revista 'The Atlantic' el comandante de aviones no tripulados de la 92ª Brigada de Asalto apodado 'Aquiles', acabar con las tropas rusas le resulta a Ucrania mucho más económico de lo que piensa el resto del mundo. Esto se debe a que los vehículos no tripulados que utiliza en la actualidad su unidad son de fabricación china y su coste no supera los cuatro dígitos, mientras que los drones fabricados en Estados Unidos cuestan entre 60.000 y 80.000 dólares cada uno.

"Por unos 100 millones de dólares, una unidad de drones como esta podría mantenerse en el terreno durante un año entero, realizando aproximadamente 5.000 ataques letales. La tasa de retorno: un ruso muerto por cada 20.000 dólares gastados", explicó el comandante.

Según el Kiel Institute for World Economy, un think tank alemán que lleva la cuenta del dinero que se ha enviado a Ucrania, Europa había mandado hasta junio de este año un total de 110.200 millones de euros al mencionado país, de los cuales casi la mitad se han destinado a ayuda militar. Estados Unidos, por su parte, había enviado hasta la misma fecha 75.100 millones de euros, de los cuales 51.600 son de ayuda militar.