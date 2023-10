"La defensa de Israel ha colapsado en una noche"

¿Por qué nadie en Israel supo prever este ataque?

Ha habido un fallo de inteligencia masivo. Los corresponsales de Defensa y del Sur de Israel advirtieron hace un par de días que Hamás estaba llevando a cabo unos ejercicios militares fuera de lo común. ¿Por qué Israel no reaccionó? Es difícil dar ahora una respuesta. Es muy extraño que hayan podido penetrar en una frontera militarizada y por unos pasos fronterizos hasta ahora inexpugnables. ¿Qué ha pasado? Es pronto para saber cómo se ha podido llevar a cabo esta incursión terrestre. Este ataque sin precedentes ha provocado un shock enorme entre los israelíes. No hemos visto nunca algo como esto. Ha ocurrido en el centro de Israel, con especial incidencia en los territorios del sur. El fallo de inteligencia es enorme porque se supone que ahora tenemos un sistema de información más sofisticado.

Hamas ha requerido de algún tipo de ayuda exterior para lanzar este ataque, militar y financiera. ¿Está Irán detrás del ataque? y ¿Qatar?

Claramente ha tenido algún tipo de ayuda exterior para ordenar este ataque a gran escala. Ha lanzado más de 2.000 misiles que han impactado en territorio israelí. En paralelo, ha enviado una incursión terrestre. Obviamente este ataque ha sido coordinado y ha tenido que tener una ayuda exterior, por lo menos financiera, para adquirir los misiles de largo alcance que han llegado a Tel Aviv o Jerusalén. Falta ahora determinar quién está detrás.

¿Por qué hoy?

Hamás ha aprovechado que es sabbath el día de descanso de los judíos. Además es un día festivo en Israel. Las familias tenían previstas celebraciones y se iban a celebrar actividades en las ciudades esta noche. Es un día especial para los israelíes. Este periodo de vacaciones también afecta al estamento militar. Probablemente hoy hubiera más soldados en sus casas. Han elegido específicamente esta fecha. Primera hora del sabbath, cuando mucha gente todavía está en sus camas. Ayer fue además un día de conmemoración del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Los yihadistas han elegido esta fecha por todas estas connotaciones.

Los terroristas han secuestrado a soldados israelíes. ¿Israel ha perdido capacidad defensiva?

No solo han secuestrado a soldados sabemos ahora que también a civiles. No sabemos todavía el número, pero parece que la cifra puede ser mayor de la que esperamos. La defensa de Israel ha colapsado. No ha habido defensa. Las ciudades han sido vulneradas sin que nadie haya podido repeler los ataques. Han entrado muy fácilmente. Los civiles estaban ahí, sin poder reaccionar a este ataque tan terrible.

¿La crisis política en Israel ha hecho al país más vulnerable?

Definitivamente las turbulencias políticas han dejado al descubierto a Israel. La gente lleva semanas protestando por lo que considera una amenaza para la democracia israelí, esto nos está debilitando, separando desde dentro. La gente no quiere ir a la reserva. Obviamente los israelíes hoy han regresado al servicio militar. Hamás ha seguido de cerca este deterioro que se lleva produciendo durante los últimos diez meses. Ve a un país incapaz. Hay un gobierno con ministros que nunca han servido al Ejército ni tienen hijos en el Ejército. Estamos en un punto muy bajo en la historia de Israel.