Dimite el embajador británico en EE UU tras la polémica por insultar a Trump

El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó este miércoles su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la Administración de Donald Trump de "disfuncional", “insegura” e "inepta".

En un comunicado, Darroch señaló que decidió presentar la renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía "imposible" cumplir con su labor diplomática.

El presidente de EE UU criticó duramente al embajador después de que la prensa británica revelase que Darroch había afirmado en unos documentos internos de que para comunicarse con la Casa Blanca es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos". Trump dijo el lunes que no trataría nunca más con Darroch. “No conozco al embajador, pero no nos gusta ni es respetado dentro de Estados Unidos. No trataremos nunca más con él”, escribió en Twitter.

Además Trump aprovechó para criticar a May. “Vaya lío han creado ella y sus representantes. Le dije qué debía hacer, pero decidió ir por el otro camino”, sostuvo el mandatario. “La buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro”, añadió.

La situación de Kim Darroch en Washington era muy comprometida tras esta declaración del magnate, pero sorprende porque llega un día después de que un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, declarase que “sir Kim sigue teniendo el pleno apoyo de la primera ministra... Sigue cumpliendo con sus obligaciones con el pleno apoyo de la primera ministra”, insistía la fuente de Downing Street, al tiempo que aclaraba que May ha reiterado a sus ministros que la filtración que ha generado toda esta polémica con Washington es “inaceptable”.

“Desde la filtración de los documentos oficiales de esta embajada, hubo muchas conjeturas en torno a mi posición y la duración de mi ciclo como embajador. Quiero poner fin a esta especulación. La actual situación hace imposible poder realizar mi labor como quisiera”, señaló Darrach en su nota, remitida al secretario de Estado de Exteriores, Simon McDonald.

El diplomático explicó en su misiva que su puesto iba a terminar a finales de este año, pero que “ante las actuales circunstancias, lo responsable es permitir la designación de un nuevo embajador”. Darroch expresó su agradecimiento a todos los políticos que manifestaron su apoyo en los últimos días y resaltó la importancia de la relación de amistad entre el Reino Unido y EE UU. “La profesionalidad y la integridad del servicio civil británico (exterior) es la envidia del mundo”, agregó.