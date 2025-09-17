Dinamarca comprará por primera vez armas de ataque de largo alcance: "Rusia nos está poniendo a prueba"

Dinamarca ha decidido poner fin a los años de recorte al presupuesto militar para hacer frente a la amenaza rusa. Así lo ha confirmado la primera ministra Mette Frederiksen, quien este miércoles anunció su intención de adquirir armas de ataque de largo alcance por primera vez, lo que ha sido calificado por la prensa nacional como un hecho "histórico".

El anuncio se produce tras las incursiones de drones dentro del espacio aéreo de la OTAN registradas la semana pasada. En este sentido, Frederiksen ha reconocido ante la prensa que "Rusia nos está poniendo a prueba", y ha ido más allá, afirmando que "no hay duda que Rusia seguirá siendo una amenaza para Dinamarca y Europa durante muchos años", si bien aclara que en la actualidad "no existe ninguna amenaza concreta".

Un cambio de paradigma

Según recoge el diario danés Berlingske, el Ministerio de Defensa ya habría comenzado a trabajar para determinar qué armas de largo alcance se podría adaptar mejor las necesidades del país. Su adquisición se obedece al objetivo de Copenhague de contar con elementos de disuasión y a su vez poder ofrecer una defensa sólida. En la misma habría jugado un papel clave el desarrollo de la guerra de Ucrania.

"Nuestra seguridad depende de nuestra capacidad para defendernos y de si tenemos la voluntad de hacerlo", sostuvo Frederiksen, quien también se ha referido a un "cambio de paradigma" en la defensa danesa. El gobierno de Dinamarca anunció el viernes 12 la que ha sido considerada como la mayor compra de armas de su historia: ocho sistemas de defensa aérea con sello europeo, por valor de 58.000 millones de coronas, es decir, 7.769 millones de euros.

No obstante, la amenaza no solo se encuentra en el este de Europa para el país nórdico. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y con el que aún mantiene lazos administrativos. Desde Copenhague y Nuuk han repetido en numerosas ocasiones que la isla ártica no se encuentra en venta, no obstante, desde la administración estadounidense a menudo han optado por desoír la negativa.

Unidad frente a Trump

Entre sentido, ambos gobiernos han decidido estrechar lazos y cerrar filas ante Washington. El martes Dinamarca y Groenlandia cerraron un nuevo acuerdo, por el cual el primero se comprometía a destinar unos 214 millones de euros a reforzar la sanidad e invertir en infraestructuras en esta isla ártica, estableciendo un marco de cara a los tres próximos años.

Como recoge EFE, en el mismo, Dinamarca se compromete a asumir el gasto de pacientes groenlandeses en hospitales daneses a partir de enero, así como a financiar una nueva pista de aterrizaje regional en Ittoqqortoormiit (este) y un nuevo puerto de aguas profundas en Qaqortoq (sur). Cabe recordar que en los meses previos Copenhague ya había informado del aumento de inversiones en gasto militar en la isla.